美11月起入境須完全接種 6認可疫苗不含高端

台灣人常去國家入境規定 製表／醫藥組

路透報導，美國 疾病管制中心（CDC）發言人8日透露，11月起將要求入境美國的外國旅客，完整接種獲美國食品藥物管理局（FDA）或世衛（WHO）認可的新冠疫苗，共計六款，不過高端疫苗 不在其列。對此，指揮中心指揮官陳時中說，台灣 仍在綠色名單中，將盡快協助高端疫苗取得國際認證。

美國CDC發言人說，經FDA緊急授權或核准或被WHO批准緊急使用的六種疫苗，將符合前往美國旅行的標準。根據WHO官網，目前已獲批准緊急使用的新冠疫苗包括輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、國藥和科興。

美國自去年起，針對中國大陸等33國實施入境限制，外籍旅客若入境前14天內曾在這些國家停留，不得入境美國，台灣當時不在限制範圍內。陳時中指出，美國的入境政策至今沒有任何變化，台灣還是屬於綠色名單，未受限制；美國開放原本受限制的33國旅客入境須完整接種，但台灣沒有被通知在名單內。

指揮中心發言人莊人祥指出，美國目前僅私下對外說明，尚未正式發布相關政策，台灣正積極了解美國入境新制適用範圍及相關指引，若新制只適用上述33國，對原本在綠色名單內的台灣不受影響，若新制適用全球，將積極爭取高端疫苗作為可以入境的疫苗。

在美國CDC官網搜尋「綠色名單」（green list），最接近的結果是美國人出境到世界各地感染新冠肺炎的風險評估圖表，分為四級，台灣屬風險最低的第一級，但這並非針對搭機入境美國旅客的分級管制名單。

此外，英國、法國、斯洛伐克、菲律賓、阿拉伯聯合大公國阿布達比酋長國，都有因應疫情針對入境旅客出發地的綠色名單，但美國沒有。

白宮9月20日宣布，美國將從11月起，取消對來自中國大陸、印度、巴西和大部分歐洲國家在內共33國旅客的航空入境限制，條件是這些旅客要完整接種新冠疫苗，但當時未具體說明會承認哪些疫苗。

先前陳時中曾提及台灣邊境管制會視中和抗體濃度，未來管控仍以此依據，或比照美國採完整接種疫苗？陳時中說，資料日新月異，等到開放邊境時，會參考國際經驗認定。