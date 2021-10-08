Delta陰影下 陳時中：5+9政策沒考慮加嚴

台籍航空女副機師「突破性感染」，5+9機組員檢疫政策再度引發質疑。圖為機組員入境桃園機場，在抑菌艙內停留約五秒消毒。（記者鄭超文／攝影）

台灣 連八天零確診，昨新增四例境外移入，無死亡個案。指揮官陳時中 說，疫情 相對穩定，未來降級考量指標不只是國內疫情，還需考量疫苗覆蓋率、戴口罩、社交距離遵從度等三大指標。台籍航空副機師染疫讓台灣再次籠罩疫情擴大氛圍，機組員檢疫措施再被檢討，但陳時中強調，現行5+9措施不變。

指揮中心昨公布染疫副機師病毒基因序列為Delta變異株。該案兩名同住孩子就讀國小暫時停課，北市昨完成採檢，全員陰性。陳時中說，等到密切接觸者及第二圈接觸對象採陰，才代表疫情未往外擴散。

台北市副市長黃珊珊則提出檢討機組員5+9檢疫措施。她認為機組員有長程、短程混飛情形，機組員在5+9檢疫措施之下仍可能出現防疫破口。陳時中強調，現行五天居家檢疫、九天加強版自主健康管理，已夠因應，沒考慮再加嚴。

前台大感染科醫師孔祥琪指出，5+9措施本來就沒辦法擋住病毒，若要全數關14天，以機組員的身心、航空公司人力等壓力無法因應，不如提高篩檢頻率，從現行三次，提高到每兩至三天就篩檢一次，盡早匡列才能降低病毒進入社區風險。