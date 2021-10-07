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接種莫德納 台女機師突破性感染 「5+9」又引質疑

台灣新聞組／台北7日電
一名40多歲的台籍航空女副機師，曾接種過兩劑莫德納疫苗，卻「突破性感染」個案。（本報資料照片）
一名40多歲的台籍航空女副機師，曾接種過兩劑莫德納疫苗，卻「突破性感染」個案。（本報資料照片）

台灣連7天無新增本土確診案例，不過，昨新增五例境外移入個案，一例為40多歲的台籍航空女副機師，疫調顯示，曾接種過兩劑莫德納疫苗，為台灣首例機師「突破性感染」個案，六名同事及同住家人匡列為接觸者，採檢結果陰性，兩名小孩各自就讀的國小昨均預防性停課。

台北市長柯文哲指出，確診女機師個案的基因定序結果尚未得知，無法確認是否為Delta變種病毒，其孩子的同班師生需隔離五天。

柯文哲說，確診機師第二劑莫德納疫苗在8月6日施打，曾飛往美國及新加坡。先前居家檢疫PCR為陰性，10月5日因有出國需求再做一次PCR，結果陽性確診，Ct值33，昨天再做PCR，Ct值變22。

指揮中心發言人莊人祥表示，「研判為剛發病，須進一步釐清是飛往安哥拉治或新加坡期間感染。」個案於自主健康管理期間採檢陽性，曾接觸過小孩，需採取預防性停課，兩名孩子就讀的學校停課一天。

華航表示全力配合疫調及人員匡列，同機組員目前篩檢皆為陰性。

外界質疑，「5+9」並無禁止機組員與家人會面，恐有社區感染風險，對此，莊人祥指出，「5+9」是針對完整接種二劑且有抗體的機組員所採行的政策，分別在居家檢疫（第5日）、加強自主健康管理（第9日），第14日採檢三次，該案就是剛發病時，在第九天被採檢出來，該措施有效監測機組員染疫情形。

莊人祥表示，機組員因飛國外航線，本身就比較具有風險，由於工作上的需要跨國工作，也犧牲自己的生活很多，希望外界不要用負面眼光看這件事情。

台灣 新加坡 莫德納

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