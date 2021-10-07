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疫苗採購不透明？藍提5大調閱項目 綠委力阻

記者陳雨鑫、周志豪／台北7日電
立法院疫苗採購調閱專案小組6日開首次會議，衛福部長陳時中（圖）在會議上仍不斷透過電話聯繫。（記者曾學仁／攝影）
立法院疫苗採購調閱專案小組6日開首次會議，衛福部長陳時中（圖）在會議上仍不斷透過電話聯繫。（記者曾學仁／攝影）

立法院疫苗採購調閱小組昨召開首次會議，提案立委蔣萬安、陳玉珍、賴香伶等人提出五大調閱文件項目，民進黨籍委員積極護航，強調有機密、沒調閱必要性等。衛福部長陳時中表示，只要不影響疫苗進貨，會盡量提供資料；由於調閱的文件涉及機密，最後決議10天後再開會討論調閱的文件項目。

疫苗採購調閱小組提出的五大調閱文件，包含提供採購國際認證疫苗歷次討論會議紀錄、疫苗到貨期程文件，BNT疫苗採購相關文件，如東洋與雅各臣等與指揮中心洽談過程，以及疫苗催貨是否夠積極，請指揮中心提供催貨往來紀錄等，最後是疫苗代工怎麼洽談等會議紀錄。

蔣萬安表示，五大調閱的文件內容都不是機密，立法院調閱資料「合情合理」；陳時中表示，與藥廠簽訂的合約都有可以公開與不可公開的部分，近期疫苗尚未全部進貨，只要有任何狀況都可能成為疫苗被延宕的理由，應避免這類情況；如果不會影響疫苗進貨的期程，像已經破局，現在沒有合約的狀態下，都可以盡量提供。

立委陳玉珍說，根據大法官釋字第293號及第729號，即使是公股銀行與個人簽約的資訊，涉及人民重大隱私、國家機密、商業秘密，立法部門都有調閱權。衛福部與綠委不斷拿「合約有保密條約」阻擋疫苗調閱小組，於法無據。

此外，政府疫苗採購資訊挨批不透明，傳出連隸屬於監察院的審計部都不敢查。審計長陳瑞敏昨在立院答詢時表示，中央流行疫情指揮中心確實說現在沒有人力配合調查，這是現實，不過，查也不急於一時，不要影響防疫工作，基於職責一定會查。

國民黨立委賴士葆質疑，現在疫情「加零」這麼多天，不算告一段落？陳瑞敏說，陳時中說要以防疫優先，不能影響防疫，如果因為調查成為疫情破口，到時候審計部會被說影響防疫，「我會被檢討」。

疫苗 防疫 陳時中

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