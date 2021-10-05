台灣防疫再鬆綁 內用免隔板 喜宴可敬酒

指揮中心4日宣布防疫鬆綁，餐飲內用免隔板。(記者侯永全／攝影)

台灣昨天無新增本土個案，連續五天掛零，指揮中心副指揮官陳宗彥宣布，今起至10月18日維持二級警戒，有條件開放餐廳、宗教以及四大休閒娛樂場所防疫 措施，包括餐飲內用取消隔板規定，喜宴可逐桌敬酒，民眾可以參加遊覽車進香團，但遶境、遊行 、徒步進香活動仍不開放。

陳宗彥並說，MTV、KTV、桌遊館、麻將休閒館等休閒場所有條件開放，維持不得飲食，僅可短暫飲用水和非酒精飲料，唱歌須全程配戴口罩 。不過，雙北市都說尚未收到中央政府的正式公文，台北市長柯文哲酸說「也許三更半夜會發出來」。

台北市副市長黃珊珊說，中央陸續拋出鬆綁，但地方政府要討論執行面，先前就有反映，沒與地方討論就宣布鬆綁，讓地方政府無所適從。新北市副市長劉和然也說，現在大多資訊都是從記者會上得知，還沒有拿到中央正式公文，拿到詳細指引後，會公告給業者，剩下的就看業者準備程度。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議時表示，維持目前疫情二級警戒下，部分活動可適度鬆綁調整。

內政部宣布，開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，但是遶境、遊行、徒步進香等仍然不開放；宗教活動及集會部分，取消須梅花座及固定座位的限制，可辦理餐會類型活動，但仍須依「餐飲業防疫指引」做好防疫措施。殯葬設施方面，維持開放公祭，各地方殯儀館管理單位依場所空間容留人數，訂定設施人數管制總量。

在國家公園部分，內政部表示，指定營地搭營的多日登山路線、單日往返登山路線，將恢復至原有承載量進行人流總量管制。

團體召開會議部分，同步放寬場所容留人數；如能徹底落實防疫指引，里民或社區活動中心也開放使用卡拉OK設備，但各地方政府可視疫情決定。

至於KTV、MTV包廂屬於密閉空間，如何確保消費者戴上口罩？陳宗彥表示，相信業者會勸導民眾，希望大家互相尊重。

指揮中心也說，若電視台主播能與其他工作人員保持安全距離，播報時不用戴口罩，有趣的是消息一出，許多主播不約而同表示，以後播報得要化全妝了。