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新聞評論／「五漢廢言」決策封閉 人民陪耗到幾時

聯合報社論
「五漢廢言」決策封閉又短視，全台人民得陪它耗到何年何月？圖為國民黨立法院黨團總召費鴻泰抨擊每天下午2點召開的指揮中心記者會根本是「五漢廢言」。(翻攝自國民黨臉書)
「五漢廢言」決策封閉又短視，全台人民得陪它耗到何年何月？圖為國民黨立法院黨團總召費鴻泰抨擊每天下午2點召開的指揮中心記者會根本是「五漢廢言」。(翻攝自國民黨臉書)

一批高鐵員工近日利用預約系統漏洞闖關，在高雄聯醫成功打到莫德納第二劑，引發外界「特權疫苗」的議論。醫師沈政男對此慨嘆，「國外打疫苗是送房子，台灣卻為了一支疫苗在拚生死」，批評台灣疫苗已成荒謬劇，高鐵員工偷打只是「莫德納孤兒」事件的荒唐橋段。沈政男之言引起不少民眾共鳴，認為高鐵員工每天接觸那麼多人，被逼得硬闖也是不得已。

一個小事件，反映了台灣防疫的扭曲百態。高鐵員工能以「第七類人員」假冒「第三類人員」登入預約，顯示衛福部的系統有漏洞，這已非首度發生。再說，許多政府官員業務不涉及與民眾接觸者都已迅速打好打滿，高鐵人員卻被排在後頭，當然也與政府的分類不公有關。進一步看，當各國都在全力衝刺拚覆蓋率，台灣的指揮中心卻每天不疾不徐地在那裡拖拖拉拉；許多人第一劑莫德納都打完超過三個月，卻等不到第二劑，這不會令人憤怒嗎？

無法購足人民所需的疫苗，這是蔡政府的短視與不智；無法安排疫苗讓全民做公平有效的施打，這是指揮中心的無能與師心自用。至於「3+11」的錯誤決策與粗疏行政導致800人不幸身亡，蘇內閣卻連認錯都不肯，這是鴨霸政府的倨傲表現。更令人反感的是，政府對這些錯誤和疏失毫不反省，卻以防疫之名不斷剝削人民的尊嚴：凡事要預約、要排隊、要戴口罩、要打卡、動輒要罰，卻毫不在乎這些管制壓榨了人民多少自由與權利。

以疫苗的施打為例，歐美國家多半是疫苗充裕乃至過剩，問題在人民施打意願不高。但在疫苗未必充裕的地方，不少國家為加速疫苗覆蓋率，都允許民間企業或地方政府自行對外採購，包括東南亞的新加坡、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓皆如此。這種作法，主要在利用民間和地方的積極性及靈活性，讓更多民眾獲得保護，而不必仰賴中央僵硬而緩慢的一條鞭政策。

以新加坡為例，5月即開放私人醫療機構引入世衛組織認可的疫苗，同時准許醫院自行設定接種收費標準。至於印尼，則在2月間即開放企業購買疫苗幫員工及家屬施打，一則可彌補政府財政支出之不足，二則可快速建立產業的防疫網。東南亞近數月來雖然染疫病例激增，但這些國家的生產活動並未受太大衝擊，原因在此。

反觀蔡政府，若真想有效擴大台灣的覆蓋率，開放民間企業自行為員工施打是一條可行之道；若能在生產線上架好防疫網，員工何須天天被迫戴口罩、量體溫、噴酒精？高鐵員工又何須連騙帶哄闖到高雄去打一針？老百姓兩年來被搞得這麼狼狽，每天無謂地苦等疫苗，毫無尊嚴地彼此監視是否犯規，正是指揮中心被動消極、又喜好控制的思維所導致。且看，鴻海、台積電和慈濟共同捐購的疫苗，來得又快又準，顯示民間做事的能力遠高於政府。但政府不將疫苗優先用於生產線上的青壯群族，卻略過他們先對非屬重症對象的中學生施打，也是令人無法理解的跳躍邏輯。

兩年來，指揮中心的決策模式不斷走向封閉，持不同意見的專家學者一再退出，許多決策就變成了陳時中及其同溫層相濡以沫的產物。也因此，「3+11」決策沒有會議紀錄，誰拖延BNT的採購成了不能說的秘密，莫德納孤兒的第二劑無人能解，上山下海免口罩要等政務委員問了陳時中才獲解禁。封閉的指揮中心裡，「五漢廢言」只問今天，不想明天，全台人民得陪它耗到何年何月？

疫苗 台灣 莫德納

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