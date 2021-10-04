冷眼集／防疫鬆綁模稜兩可 自由心證擾民

指揮中心鬆綁戶外戴口罩規定，但許多民眾質疑界定模糊，深恐貿然拿下口罩卻陷入被取締開罰的險境。（記者黃義書／攝影）

「上山」、「下海」不用戴口罩 ，指揮官陳時中 話說得模糊，以一張手板說明兩大項戶外活動輕鬆帶過，但在面對「空曠之處、社交距離」等定義卻是語焉不詳，只說沒有一定要罰，「戴口罩是為了自身安全，有需要就趕快戴起來。」民眾似乎只能自由心證，徒增防疫 困擾。

「手板寫得清楚、指揮官講得模糊，聽者滿頭疑問。」似乎已成為指揮中心宣布防疫鬆綁三部曲，疫情趨緩，外界期盼早日解封，指揮中心逐步鬆綁各項防疫政策，但擔心防疫破口而不敢實質鬆綁，在記者會上常出現模稜兩可答案。

例如，之前微解封時，開放宗教場所可入內參拜，但無規範細則，讓宮廟無所適從。這次戶外口罩解禁也是如此，指揮中心所謂的「山林」，只包括森林遊樂區、百岳，市區郊山就不算是山林嗎？定義不清，如巧遇正義魔人檢舉，一通電話報警，警察必須即時趕到「山林」稽查取締嗎？

陳時中宣稱「空曠區域、保持社交距離，可不用戴」原則，更讓許多民眾困惑，在此原則下，凌晨深夜，牽著小狗在社區、公園散步，是否也可不用戴口罩？至到河濱、北海岸慢跑、騎單車，如果沒戴口罩遭人檢舉，會被罰款嗎？指揮中心也無法給出答案，只說「很難定義」。

在無法衝高疫苗覆蓋率下，礙於民意鬆綁口罩規定，引起爭議，執行上的窒礙難行，凸顯出指揮中心缺乏配套和科學支持，政府防疫應有萬全準備，不能凡事且戰且走，都以「滾動式檢討」來搪塞，否則防疫鬆綁就是擾民的開始。