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台防疫鬆綁 山林海濱免戴口罩 但有2前提

台灣新聞組／台北4日電
指揮中心放寬戶外戴口罩規定。圖為民眾在小觀音山稜線空曠處獨照，不需要戴口罩。（記者邱德祥／攝影）
指揮中心放寬戶外戴口罩規定。圖為民眾在小觀音山稜線空曠處獨照，不需要戴口罩。（記者邱德祥／攝影）

台灣疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情相對穩定，且中秋節前後人口流動，疫情仍維持相當好，10月5日起放寬戶外戴口罩規定，在山林、海濱等空曠處，如能維持社交距離，就可不用戴口罩。

對此，許多山友直言「戴口罩爬山很喘，真的可適度鬆綁了。」不過有更多民眾疑問一堆，認為「空曠之處、社交距離」定義籠統，中央說得不清不楚、標準模糊，深怕沒戴口罩會被認定違規受罰，「感覺中央是把責任推給民眾」，寧願多忍耐一下也不想傷荷包。

陳時中僅表示，「沒有一定要開罰，但防疫是全民工作，戴口罩是為了自身安全，有需要就趕快戴起來。」發言人莊人祥表示，確實很難定義清楚，如果在空曠地方，人不多且能維持社交距離就可不用戴口罩，但陽明山、象山，假日遊客、登山客眾多，當然就必須戴口罩。

馬拉松跑者是否可以不用戴口罩？陳時中說，需依據不同個別活動，採取個別處理，如果主辦單位以其他方式防疫，並提計畫到主管單位，經核准辦理，也可能不用戴口罩。今天將進一步宣布宗教聚會、部分行業別防疫放寬新制，至於實聯制是防疫應變重要一環，目前沒有取消計畫。

新北市也宣布明天起有條件開放KTV、網咖等視聽歌唱業與資訊休閒業，全面採預約制，所有人全程戴口罩並依中央指引，從業人員六成以上應施打疫苗滿14天。市長侯友宜說，疫情穩定下讓民眾回到安全新生活是正確方向，但一定要採「逐步解封」方式進行。

指揮中心表示，在山林及海濱活動，只要地處空曠，與人保持社交距離，就可不用戴口罩。...
指揮中心表示，在山林及海濱活動，只要地處空曠，與人保持社交距離，就可不用戴口罩。（記者黃義書／攝影）

陳時中說，開放兩項戶外口罩鬆綁措施，一是農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處，無須戴口罩；二是在山林包含森林遊樂區、海濱活動，同樣無須戴口罩。他提醒，到上述地點須隨身攜帶口罩，一旦人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離時，都要配戴口罩。溪邊、泡溫泉人潮眾多，不在這次開放之列，未來將滾動檢討。

新北蕭小姐說，海邊、山上要怎麼認定空曠？官方與民眾認知有落差時，執法會出現爭議。國外有許多脫口罩後爆發大規模感染，現在是不是拿下口罩的時機有待商榷。她認為應在疫苗覆蓋率更高情況下再鬆綁。

部分醫師建議，放寬重症住院患者家屬探病。陳時中表示，目前探病規定還沒有改，未來可考慮放寬人數。

昨天無本土個案、死亡個案，連續四天零確診；新增六例境外移入，分別自馬來西亞、美國、蒙古、英國、緬甸。其中僅有蒙古入境個案接種過兩劑俄羅斯衛星五號疫苗，屬突破性感染。

口罩 陳時中 社交距離

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