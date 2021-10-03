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連續4天+0 台灣新增6例境外移入

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘／台北報導
台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台灣新冠肺炎疫情趨緩，今天也無本土個案，已連續四天零確診。新增6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

台指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞(2例，案16355、案16360)、美國(案16356)、蒙古(案16357)、英國(案16358)、緬甸(案16359)入境，入境日介於今年9月19日至10月1日。

台指揮中心統計，截至目前台灣累計1萬6250例確診，分別為1615例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計 843例新冠肺炎死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

台指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台灣今天無本土個案，已連續四天零確診。新增6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。...
台灣今天無本土個案，已連續四天零確診。新增6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

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