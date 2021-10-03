大學恢復實體課 學生大多只打一劑疫苗師生憂

多數大學將恢復實體課，按教育部現行指引，應符合室內維持安全社交距離且人數上限80人，並採固定座位、固定成員方式進行。圖為教學示意圖。（圖：淡江大學提供）

隨著疫情趨緩，台灣多數大學將於明天恢復實體課，但不少大學採取實體、線上分流上課，流程複雜，老師教學苦不堪言，且師生普遍疫苗 也只接種第一劑，擔心到校上課的群聚風險，希望政府趕緊安排施打疫苗，讓教學回歸常軌。

本報系聯合報報導，不只一所大學行政主管抱怨，教育部 訂定防疫 指引一直慢半拍，該修正不快點修正，師生根本無所適從。教育部則強調，考量疫情趨緩，正研議調整放寬室內80人上限、安全社交距離等防疫管制措施，定案後將報請指揮中心同意，再通函各校辦理。

教育部9月7日發布開學指引，學校如要採實體授課，應符合室內維持安全社交距離，且人數上限80人，採固定座位、固定成員方式進行，落實實聯制，上課應全程戴口罩、禁止飲食；教室保持通風良好及定時清消，否則要改採線上教學。

不少大學明天開始「有條件」恢復實體課，包括台大、台師大開學前三周採全面遠距教學；逢甲大學每周依學號最後一碼進行單雙號分流，學生每兩周到校上一次課；淡江大學則是按學生學號末兩碼分三批，學生每三周來學校上一次課；東吳大學10月6日起，採雙軌制，專業課程及體育課全面恢復實體上課。

不過，世新大學卻引述指揮中心9月27日公告，明起全面恢復實體課，其中甚至包括一門300多人的校必修課，安排在可容納700人的教室實體授課，引發爭議。

不過指揮中心表示，放寬場域未包含校園；教育部則說，目前仍須依教育部現行指引進行，經洽世新校方，該校將公告內容「恢復全面實體上課」，修正為「恢復實體上課」。

台北中國時報報導，文化大學教務長方元沂表示，學校很想恢復實體上課，但得配合教育部的校園管理指引，對行政人員、師生都造成很大的困擾，希望教育部適時調整，提出更明確、具體的校園管理措施，更重要的是，讓大學師生全數都打到疫苗。

報導指出，中央大學一名程姓男大三生表示，他雖已打到一劑AZ疫苗，但周圍同學大多數都沒有施打疫苗，校園疫苗施打普及率根本不夠，對於恢復實體上課他感到焦慮，他說，特別是通識課的大堂課程，選修人數眾多，無法降低群聚風險。