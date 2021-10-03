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冷眼集／莫德納在哪？指揮中心像放羊的孩子

記者 曹悅華
對於莫德納疫苗何時到貨，陳時中一直說有機會，但疫苗卻沒來，指揮中心被指像放羊的孩子。（本報資料照片）
對於莫德納疫苗何時到貨，陳時中一直說有機會，但疫苗卻沒來，指揮中心被指像放羊的孩子。（本報資料照片）

多名高鐵員工佯裝一到三類接種對象，成功「闖關」打到莫德納第二劑疫苗，引發爭議，儘管外界將矛頭指向員工或是通融施打的醫護人員，不過疫苗不足才是一切的禍根。台灣至今仍有80萬已施打滿一劑疫苗滿十周者，正苦候第二劑接種機會，但何時能打、有多少人可以打，始終說不清、道不明，指揮中心應為這些疫苗亂象負起最大責任。

台灣莫德納疫苗短缺情況嚴重，數十萬人遲遲等不到下一劑，擔憂疫苗保護力失效。同樣面對疫苗短缺的情況，南韓派代表團赴美抗議莫德納兩度延遲交貨；反觀號稱最懂「超前部署」的指揮中心卻沒有任何具體作為，說「任何事都願意做」的指揮官陳時中，也未見在莫德納疫苗交貨上做了「任何事」。

近期AZ、BNT疫苗不斷抵台，高端疫苗也已開放到第二劑，但莫德納何時到貨、到貨多少，陳時中永遠是神神秘秘的一句話「有機會到貨」。但一直說有機會，疫苗卻沒來，指揮中心成了「放羊的孩子」，已讓苦候疫苗的莫德納孤兒們失去信心。

追根究柢，害怕成為「孤兒」的高鐵員工，想鑽漏洞、取巧的心態是源頭，但若台灣疫苗充足，民眾何必鋌而走險，陳時中應好好正視疫苗問題，否則類似情況只會層出不窮，政府應該是安民心，不是疫苗「射後不理」。

高端疫苗 莫德納 台灣

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