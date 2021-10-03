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各國獎勵接種疫苗 朱立倫：只有台灣找誰偷打

台灣新聞組／台北3日電
台灣莫德納疫苗短缺，多名高鐵員工為打第二劑，透過醫院系統預約，成功接種疫苗。畫面非當事人。（記者許正宏／攝影）
台灣莫德納疫苗短缺，多名高鐵員工為打第二劑，透過醫院系統預約，成功接種疫苗。畫面非當事人。（記者許正宏／攝影）

高鐵員工鑽漏洞施打莫德納疫苗第二劑風暴擴大，繼高雄市後，北部、中部多家醫院也傳出有類似情況。對此，指揮中心指揮官陳時中要醫院加強管理，必要時可依《醫療法》開罰。台北市長柯文哲昨日揶揄，美國打疫苗可以抽大聯盟球票跟啤酒，在台灣打疫苗要被送法辦。國民黨主席當選人朱立倫則嘲諷中央，各國都在找誰沒有打疫苗，只有台灣在找誰偷打疫苗。

本報系聯合報報導，台灣莫德納疫苗短缺，至今仍有80萬人苦等莫德納第二劑，不料前天傳出有高鐵員工南下到高雄闖關施打莫德納第二劑，至少有42人成功。昨再傳出北部至少有四間醫院、中部兩間醫院，台南一間醫院，也有類似情形。有高鐵員工直言「後悔第一劑打莫德納」，也有中階幹部說，希望政府看到疫苗短缺的問題。

對此，高雄市長陳其邁昨直言「很不應該」，將追究醫院及違規民眾責任。新北及台中衛生局表示，有接獲醫院通報高鐵員工成功預約打第二劑，到現場核對身分不符資格遭拒；台北市及台南衛生局則說，未接獲醫療院所通報。

指揮中心指揮官陳時中表示，闖關情況不是很多，但要呼籲，打莫德納第二劑者可能很心急，但相信很快有好消息。衛福部次長石崇良指出，若民眾在醫院有違規滋擾行為，據醫療法第24條，可處3萬至5萬元台幣罰鍰；如觸犯刑事責任者，可處三年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金。

台北中國時報報導，柯文哲對高鐵人員闖關打疫苗表示，美國為鼓勵民眾打疫苗，祭出抽大聯盟球票跟啤酒獎品，但在台灣打疫苗要被送法辦。北市副市長黃珊珊說，疫苗其實只要是打在人民身上都沒問題，但問題的重點在於台灣疫苗不夠，才會爆出偷打情況，醫療院所不守規定有相關處置，不過讓百姓有疫苗打還是比較重要。

新北市長侯友宜認為問題出在疫苗數量不夠，加上進來速度不夠快，希望中央快速補足疫苗缺口，地方則會把關、照程序來做。

朱立倫昨到台東謝票，對於鑽漏洞打疫苗，他強調，「各國都在找誰沒有打疫苗，只有台灣在找誰偷打疫苗，真的很諷刺！」更指出重點在疫苗不足，呼籲政府應讓民眾有充分的疫苗、快把沒打疫苗的人找出來比較重要。

疫苗 台灣 莫德納

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