苦等不到第二劑…高鐵42員工鑽漏洞打莫德納

42名高鐵人員成功鑽漏洞打到莫德納第二劑，引發爭議。（中央社）

台灣莫德納疫苗 短缺，許多人苦等不到第二劑，形同「莫德納孤兒」，不過如今傳出有不少台鐵、高鐵「雙鐵」人員為打第二劑，近日紛紛南下「闖關」，光是高雄市立聯合醫院，就有42名高鐵人員成功施打到莫德納第二劑，由於這些人屬於第七類，並非施打範圍，引發爭議。

本報系聯合報報導，高雄市衛生局長黃志中證實，已接獲醫院報告，聯合醫院將記過懲處，並要求院方內部檢討，寫報告，列考績評估。經查高市目前僅市立聯醫有疏誤，其他醫院沒傳出相同情事。他說，聯醫在此事件作法有疏誤，開放預約時沒把條件講清楚，結果讓台中地區的高鐵員工成功預約，接種當日雙方爭執近三個小時。

據了解，許多雙鐵員工因身處運輸業第一線，對於打不到第二劑莫德納「很心急」，當發現預約系統有漏洞時爭先「分享」，到每個醫院去試，希望可以趁亂打到疫苗。甚至還有員工拿以前航空公司的識別證，假冒自己是第三類民眾，就算被識破，也會當場「纏」醫護人員，只為闖關成功。

除了高市聯醫外，包括健仁醫院、小港醫院、聖功醫院也有類似情況。高市聯醫表示，已緊急修正掛號說明，檢討後續公告作業流程。

小港醫院說，這段時間來了十多個雙鐵員工想接種「殘劑」，經查不在一至三類對象內而被拒絕。健仁醫院及聖功醫院都表示，雙鐵人員來施打時，經核對身分不在此次施打類別，已回拒，「能擋的都擋下，我們擋掉很多人」。據悉，健仁就有超過30名雙鐵員工試圖闖關。

黃志中強調「很生氣」，一是氣高鐵這些人到底是怎麼了，本來就不能接種的，還要來吵，其次是氣轄管醫院怎麼搞出這種紕漏。

台鐵表示，有掌握到情況，會加強內部宣導；高鐵強調，如查獲確有「冒用身分」施打疫苗情事，必依規定予以嚴懲。指揮中心發言人莊人祥指出，第一至三類對象與孕婦需經造冊才能接種，若有人假冒身分，可能是醫護人員熬不過對方要求而為其接種，將交由地方衛生局及法制組調查並研議懲處。

莊人祥表示，台灣接種莫德納第一劑逾十周者有181萬人，約有100萬人為70歲以上長者，由地方造冊施打；另外80多萬人等著打第二劑，待疫苗到貨後會盡快安排施打。