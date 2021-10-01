防疫霸王條款長達一年半 學者批立法怠惰

防疫特別條例適法性遭質疑，學者認應回歸常態性立法。圖為疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 延燒近兩年，連帶讓行政部門以「緊急」名義的行政作為適法性遭質疑，學者認為特別條例授權政府時間長達一年半是立法怠惰，應回歸常態性立法，而第七條更被指是空白授權的「霸王條款」。應盡快把應急的「違章建築」納入「傳染病防治法」。

東吳大學副校長董保城表示，世界各國很少防疫 綁紓困 ，因涉財政紀律負擔；也很少有特別條例授權政府時間長達一年半，這是立法怠惰；中央流行疫情指揮中心也不應做商業活動監督，否則違反責任政治。東吳大學法律系教授林三欽表示，面對突然來襲災難，允許法律緊急處分，但趨於穩定後就要有常態立法準備。

立法院司法及法制委員會針對防疫措施法治爭議召開公聽會，委員會召委葉毓蘭說，防疫紓困振興特別條例內容不明確、不具體，其中第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，形同空白授權行政機關，且當初特別條例只是暫時應變，目前顯然有修法必要。

銘傳大學公共事務系教授紀俊臣表示，防疫特別條例第七條的適用應有基準，而不是每天透過記者會改變，這是不對的。政大法律系教授詹鎮榮表示，特別條例制定後就完全委諸行政部門以「概括條款」方式處理，不是不行，但若要長期與病毒共存，立法部門要逐步將法制基礎補起來。

「特別條例第七條 違反憲法明確性原則」

台大法律系教授林明鏘表示，特別條例第七條就是霸王條款，雖然是為了控制疫情得實施必要應變措施，但實際上文字的不明確，已違反憲法明確性原則。

民眾黨立委蔡壁如則質疑，防疫條例濫權擴權就在於空白授權的第七條，如何判定疫情的需要，以及必要的處置或措施；三天居家簡易11天自主健康管理能夠以一張新聞稿發布？防疫濫權措施未來會不會常態化？執政黨立委江永昌也質疑，現今疫苗接種順序分十類，若認定施打序是職權命令，職權會不會太浮濫？

前衛生署長楊志良指出，台灣因應新冠疫情因而成立指揮中心一年多，由於疫苗施打率不足，加上並無有效的治療用藥，整體疫情控制仍不樂觀，但新冠疫情有流感化趨勢，指揮中心未來應回歸「常態性運作」。

對於外界質疑，衛生福利部常務次長石崇良說，目前管制措施多屬無法事先預期，法源多引用傳染病防治法，據防疫特別條例發布的僅八項，都是因應情況緊急暫時性措施。法務部次長陳明堂強調，指揮中心發布的行政指引不能替代法令，居家隔離檢疫等個別性處分也可提起救濟，但之後仍會完善法制面。