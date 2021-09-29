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周玉蔻怨「打高端」被歧視 陳時中曝妻兒都打國產疫苗

記者陳雨鑫／台北30日電
衛福部長陳時中接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。(記者陳雨鑫／攝影)
衛福部長陳時中接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪。(記者陳雨鑫／攝影)

台衛福部長陳時中今接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻抱怨，反對黨一路打壓國產疫苗，去年要政府挹注資源，今年卻是不斷把國產疫苗政治化，她說，自己是「高端寶寶」現在卻飽受訕笑、歧視。陳時中表示，國內對於國產疫苗確實是「政治凌駕專業」，不過他也透露，自己的太太跟二兒子都是打高端，太太僅有些許副作用，其餘都沒有太多症狀。

周玉蔻表示，去年反對黨要求政府支持國產疫苗研發，臨床試驗還要求要從3000人減少為2000人，如今卻反而說臨床試驗不足，又說政府太過支持國產疫苗。她質疑，食藥署為藥品疫苗研發的主管單位，被政治性攻擊也沒有拿出科學證據維護，並質疑食藥署根本有內鬼，協助打壓國產疫苗。

陳時中表示，絕對沒有內鬼，也沒有食藥署協助打壓國產疫苗的事情。以高端而言，審查過程是科學化的數據，這是衛福部對國產疫苗最大的維護，現在很多言論都不用科學說話，反而是用很多形容詞，他相信「時間會證明一切」。

陳時中表示，以現在的國際形勢，高端疫苗受到國際的肯定，機會是愈來愈高。因為相關國際的藥物法規機構、協會，對於免疫橋接建議，跟台灣緊急授權的方式都很像，不管規模或是中和抗體的比較，都跟台灣類似，高端作法跟國際認可方式也高。

陳時中表示，他太太、二兒子都是打高端疫苗，大兒子跟他一樣施打AZ疫苗。太太施打後，他記得當天晚上肚子好像有一點怪怪的，二兒子則是沒有副作用；至於高端未來是否要開放打第三劑，陳時中表示，還言之過早。

高端疫苗 陳時中 台灣

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