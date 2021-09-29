蔡英文、賴清德打完高端第2劑 現場展示疫苗黃卡

蔡英文總統今天完成接種第二劑高端疫苗後，展示疫苗接種紀錄卡。(翻攝蔡英文總統臉書直播)

蔡英文 總統今天早上到「台大醫學院體育館」完成接種第二劑高端疫苗 ，透過臉書全程直播。蔡英文比預定的7時15分還提早到達現場，施打過程不到3秒鐘就結束，施打後問護理師「這樣就結束了？」隨後向現場工作人員道謝就離開。

蔡英文今天穿著短袖上衣，帶著疫苗黃卡前往施打第二劑，醫師問診時，問上次施打疫苗有沒有不適，她回答「都沒有」，只有施打處有一點痠痛，醫師則回應「適合施打疫苗」。

蔡英文總統今天完成接種第二劑高端疫苗。(翻攝蔡英文總統臉書直播)

副總統賴清德 今天早上到「台大醫學院體育館」完成接種第二劑高端疫苗，透過臉書全程直播。賴清德穿著白色POLO衫及「黑豹旗全國高中棒球錦標賽」紀念背心，從到場到施打完成，僅花了不到10分鐘就結束。

賴清德今天到場後，按照程序測量體溫，經過醫師問診後簽下同意書，隨後施打疫苗。施打前護理師將盒裝疫苗拿給賴清德確認，賴也仔細看了幾秒，隨後護理師再拿出一支針劑給賴清德確認，並將手部消毒，為賴施打，施打過程不到3秒鐘就結束。

副總統賴清德今天早上接種第二劑高端疫苗。(記者胡經周／攝影)

賴清德施打完成後，拿著疫苗黃卡向媒體展示，並揮手向媒體致意，直說「謝謝大家」，隨後沒有在現場休息就離開。

蔡英文已於8月23日施打高端疫苗第一劑，當時為「全國第一針」，於當天早上7時30分施打，全程直播，施打後也數度在臉書「報平安」，並強調工作會議如常。賴清德則是已於8月27日施打高端疫苗第一劑，當時也全程直播。