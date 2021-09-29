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1人打6人份…台25人誤打未稀釋BNT 須追蹤1個月

台灣新聞組／綜合28日電
三峽恩主公醫院發生BNT疫苗未稀釋就接種烏龍事件，但民眾對BNT疫苗接受意願仍高，28日有民眾施打後發生暈針現象，護理人員趕緊扶往旁邊休息。（記者曾吉松／攝影）
三峽恩主公醫院發生BNT疫苗未稀釋就接種烏龍事件，但民眾對BNT疫苗接受意願仍高，28日有民眾施打後發生暈針現象，護理人員趕緊扶往旁邊休息。（記者曾吉松／攝影）

新北市三峽恩主公醫院社區接種站爆出全台首例沒稀釋疫苗原液就施打的事件，25人施打未經稀釋的BNT疫苗原液，院長吳志雄坦承因藥師跟護理師交班不夠仔細，加上瓶蓋脫落讓護理人員誤認為已稀釋，把六人份的量施打在一人身上。

中央流行疫情指揮中心與新北衛生局對此事件都感到震驚，指揮中心估計，疫苗濃度為正常值的四倍，發言人莊人祥表示，個案至少追蹤關懷一周，接受基本血液檢驗，由專家評估身體狀況，請衛生局協助醫院與民眾處理醫療賠償。新北市衛生局對恩主公醫院做出停打一周的懲處。

被誤打者介於18到65歲，其中一人有心臟病史，25人後續將追蹤一個月。

吳志雄昨率團隊向大眾鞠躬致歉，他坦言中間有很多一連串錯誤才會釀出問題，會做深刻檢討。為避免發生類似錯誤，指揮中心昨天一早才緊急上傳「BNT疫苗使用操作程序」影片供醫護參考。

對於這件超量接種事件，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，有人以「像被車撞一般」形容打過莫德納疫苗的感覺，這次打了高濃度的BNT，恐怕「像被飛機或火車撞」，建議25人住院觀察至少一周，後續第二劑建議接種AZ疫苗，以策安全。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，年輕族群接種莫德納、BNT等疫苗後較容易引發心肌炎，且第二劑後風險更高；這次濃度偏高，在接種後48至72小時，應該嚴密觀察是否出現過敏反應或疫苗急性症狀，以及併發心肌炎。

BNT疫苗瓶身清楚寫著「每瓶0.45ml，稀釋後…」字樣，恩主公醫院護理師一時不...
BNT疫苗瓶身清楚寫著「每瓶0.45ml，稀釋後…」字樣，恩主公醫院護理師一時不察，直接施打未經稀釋的原液。（記者曾吉松／攝影）

BNT施打複雜 經15關卡

BNT疫苗被稱為史上「接種程序」最複雜的疫苗，多達15道注意事項，為目前唯一可能稀釋錯誤的新冠疫苗，包括日本、南韓、美國、新加坡等均出現過接種未稀釋原液的烏龍事件。

國衛院感染症與疫苗研究員周彥宏說，BNT疫苗施打共有15道手續，其中最易發生的錯誤有二：一為稀釋比例不對，造成粉末結晶殘留，易造成施打部位發炎、肌肉受損。二則是施打原液或倍量的疫苗，引發免疫過激反應，嚴重時可能導致免疫休克。

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