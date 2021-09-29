1人打6人份…台25人誤打未稀釋BNT 須追蹤1個月

三峽恩主公醫院發生BNT疫苗未稀釋就接種烏龍事件，但民眾對BNT疫苗接受意願仍高，28日有民眾施打後發生暈針現象，護理人員趕緊扶往旁邊休息。（記者曾吉松／攝影）

新北市三峽恩主公醫院社區接種站爆出全台首例沒稀釋疫苗 原液就施打的事件，25人施打未經稀釋的BNT 疫苗原液，院長吳志雄坦承因藥師跟護理師交班不夠仔細，加上瓶蓋脫落讓護理人員誤認為已稀釋，把六人份的量施打在一人身上。

中央流行疫情指揮中心與新北衛生局對此事件都感到震驚，指揮中心估計，疫苗濃度為正常值的四倍，發言人莊人祥表示，個案至少追蹤關懷一周，接受基本血液檢驗，由專家評估身體狀況，請衛生局協助醫院與民眾處理醫療賠償。新北市衛生局對恩主公醫院做出停打一周的懲處。

被誤打者介於18到65歲，其中一人有心臟病史，25人後續將追蹤一個月。

吳志雄昨率團隊向大眾鞠躬致歉，他坦言中間有很多一連串錯誤才會釀出問題，會做深刻檢討。為避免發生類似錯誤，指揮中心昨天一早才緊急上傳「BNT疫苗使用操作程序」影片供醫護參考。

對於這件超量接種事件，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，有人以「像被車撞一般」形容打過莫德納 疫苗的感覺，這次打了高濃度的BNT，恐怕「像被飛機或火車撞」，建議25人住院觀察至少一周，後續第二劑建議接種AZ疫苗，以策安全。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，年輕族群接種莫德納、BNT等疫苗後較容易引發心肌炎，且第二劑後風險更高；這次濃度偏高，在接種後48至72小時，應該嚴密觀察是否出現過敏反應或疫苗急性症狀，以及併發心肌炎。

BNT疫苗瓶身清楚寫著「每瓶0.45ml，稀釋後…」字樣，恩主公醫院護理師一時不察，直接施打未經稀釋的原液。（記者曾吉松／攝影）

BNT施打複雜 經15關卡

BNT疫苗被稱為史上「接種程序」最複雜的疫苗，多達15道注意事項，為目前唯一可能稀釋錯誤的新冠疫苗，包括日本、南韓、美國、新加坡等均出現過接種未稀釋原液的烏龍事件。

國衛院感染症與疫苗研究員周彥宏說，BNT疫苗施打共有15道手續，其中最易發生的錯誤有二：一為稀釋比例不對，造成粉末結晶殘留，易造成施打部位發炎、肌肉受損。二則是施打原液或倍量的疫苗，引發免疫過激反應，嚴重時可能導致免疫休克。