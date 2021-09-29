新聞眼／蔡政府買疫苗慢半拍 打疫苗也不及格

BNT疫苗施打。（記者潘俊宏／攝影）

台灣 爆出首起施打未稀釋BNT 原液的烏龍案件，事實上，國外先前早已傳出類似事件，但指揮中心坐等民間捐購的BNT抵台，卻毫無警覺與準備，直到事件爆發後，才急著上傳「BNT疫苗接種SOP」等指引影片。採購疫苗作為已經不及格，沒想到連規畫疫苗接種都慢半拍。

日本養老院員工、南韓養護機構、德國醫護人員，以及美國監獄囚犯等，都曾因接種未稀釋過的BNT原液，導致手臂痠痛、發燒。為此，早在BNT疫苗開打之前，已有記者提問：「國內將同時施打多款疫苗，是否會有塞車或誤打事件？」

但當時指揮官陳時中信誓旦旦說，「國內醫護同仁皆有施打經驗，不至於出錯，只是醫護同仁要辛苦一些，要給他們加油打氣。」

疫苗接種攸關人命及安全，理應透過系統性的評估，降低可能誤打的風險。指揮中心卻總是輕忽以對，僅以口號式地「加油打氣」帶過，在每天定時舉行的記者會上，也鮮少提及醫院及醫護人員應注意事項。

未來幾個月台灣將有四款新冠疫苗接種，加上10月1日起，開打流感疫苗 ，各有不同接種劑量及方式，流感疫苗又必須與新冠疫苗間隔七天，如果醫護人員稍有不慎，恐又出錯。

台灣在力拚疫苗覆蓋率前，難道不該把人民性命擺第一？指揮中心不要只講「加油打氣」的空話，應該正視疫苗施打的防呆機制，才能將出錯機率降至最低。