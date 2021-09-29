完全接種可縮短隔離天數 日本認證疫苗「不含高端」

日本宣布入境者如完整接種AZ、BNT及莫德納疫苗，檢疫天數可縮短，台灣高端疫苗並未入列。(本報資料照片)

日本 宣布，入境者如完整接種AZ、BNT及莫德納疫苗，14天檢疫天數可縮短為10天，台灣高端疫苗 並未入列。愈來愈多國家將高端疫苗排除於疫苗護照名單，中華民國防疫學會理事長王任賢說，「這全是因為政府錯誤決策所致」，建議曾經打過高端的民眾盡快接種其他國際認證的疫苗，才是上上策。

本報系聯合報報導，美國 日前宣布入境須完整兩劑疫苗，但初步認證的疫苗名單中並無高端疫苗；日本昨也宣布完整接種AZ、BNT及莫德納疫苗者可縮短檢疫天數，至於高端疫苗是否也能被日本政府承認，指揮中心發言人莊人祥表示，將針對台日疫苗護照的共識，持續與日方溝通，提供更多高端疫苗資訊。

台北中國時報報導，國民黨北市議員游淑慧感嘆，美國11月將實施接種疫苗才可入境，她曾預言未來將陸續有其他國家跟進，果不其然「美、日兩個大哥哥都宣布實施了」，日本還明確指出認可的疫苗種類，名單內就是不包含高端。她強調，日本早在月初釋放訊息，但這段期間政府或駐日代表處未做任何努力。

據報導，游淑慧推測衛福部長陳時中聽到日方消息的四個反應，第一是「混淆視聽」，說日本是規範其他國家並非針對台灣；第二是「逃避現實」，聲稱政府還在密切注意與溝通；第三是「無賴卸責」，強辯世界上不是只有美國跟日本；第四是「講風涼話」，說只是多隔離幾天而已還是能去。

除縮短隔離天數外，日方也鬆綁從變異株流行地區入境的規定，完整接種者除不再須至指定場所隔離外，只要在第10天取得篩檢陰性證明即可解隔離，但目前開放的疫苗並未包含高端。