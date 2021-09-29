新聞評論／美日拒高端 蔡政府防疫一再失分

行政院長蘇貞昌（中）日前到立院報告疫苗整備工作，以棒球賽事自誇政府防疫是攻守兼備。（記者杜建重／攝影）

日本 政府宣布下月1日起，接種完疫苗入境者居家隔離將縮短至10天，放寬對象是接種完輝瑞、莫德納和AZ等疫苗而持有證明者，若第10天檢測陰性就解除隔離；由於高端疫苗 沒有列入，再度引發台灣民眾關注，這回指揮官陳時中可得要好好想想，總不能再說「世界不是只有美國 和日本」這種風涼話了吧！

美國政府日前宣布，11月起境外旅客入境須出示完整疫苗接種證明，引發接種高端疫苗的民眾擔心無法入境美國。行政院長蘇貞昌說，美國相關規定是對已經有限制的國家，不是針對台灣；指揮官陳時中也稱，台灣沒在禁令名單，因此不受影響。

不過，蘇、陳兩人的說法隨即遭AIT發言人鄧艾德打臉，明確表示所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

從蘇貞昌、陳時中第一時間對美國新規的回應，顯示蔡政府最重視的美台關係經營並未到位，不僅沒有事先掌握情資，更遑論事後緊急應變，以至於蘇院長、陳部長都錯誤解讀美方訊息；陳時中被問到AIT打臉一事，還說他最初的說法講的是「那個時間是這樣」，就是不願意承認高端被美方拒於門外，後來在立院回應立委質詢還說「世界也不是只有美國」，反成笑話一則。

日本28日公布入境新規定，時間更急迫，兩天後就要上路，顯然一向親日的蔡政府也同樣沒有掌握情資，也沒有緊急應變，表面上是打高端的民眾入境日本不能享受縮減隔離天數的待遇，實際上卻是對高端國際認證之路的再一次重大打擊。

指揮中心發言人莊人祥說，外交部會針對疫苗護照相互認證再和日本溝通，如果像是技術規格的問題都可以談云云，其實是連篇官話而已，因為疫苗認證是講求科學數據，陳時中之前也說會和美方積極溝通，但疫苗的國際認證又豈是光靠溝通就可以喬出來的？

由於政策錯誤加上國際疫苗採購不力，蔡政府讓300萬名第一劑施打莫德納的民眾淪為疫苗孤兒，現在得靠後續零星到貨及混打BNT的實驗出爐，才能慢慢解套；一波未平、一波又起，在美日先後擺明不願認證高端疫苗的態勢下，已施打一劑或兩劑高端疫苗的民眾又成了新一批的百萬疫苗認證孤兒，這對相信政府、相信高端的民眾，真是情何以堪？

有民代爆料，其實日本早在9月5日釋放這項訊息，閣揆蘇貞昌日前到立院報告疫苗整備，以棒球賽事自誇政府防疫是攻守兼備，雖仍不免漏接一顆球、或一記揮棒落空，但這是一場長達九局比賽，政府從一開始就快速決策應對。如果民代爆料為真，我們好奇政府在這段期間做了什麼努力，從美、日公布入境新規來看，蔡政府不僅漏接，也沒有快速應變，何來攻守兼備？