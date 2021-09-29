彭博防疫韌性排名 台灣又倒退 排42名

彭博資訊28日公布9月全球防疫韌性排行榜，歐洲國家連續第三個月占據主導地位，包辦前五名，愛爾蘭高居榜首，較8月上升三名，台灣 的排名則下滑一名至第42。

根據9月排行榜，前五名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥，這些國家的疫苗 覆蓋率均在68%以上，而且主要受惠於歐盟允許完全接種疫苗者自由入境的決定。相較之下，Delta變種病毒令美國陷入混亂，9月排名下降三名至第28，因為不受約束地恢復正常，感染病例和死亡人數激增。

東南亞經濟體在9月排名中繼續墊底，印尼、泰國、馬來西亞、越南 和菲律賓排在最後五位。儘管該地區的疫情可能已經達到頂峰，但其依賴出口的經濟仍在承受煎熬。

此外，台灣昨日新增一例本土個案、六例境外移入個案，中斷了連三天零確診紀錄。北市衛生局指出，昨新增本土個案為台北市50多歲男性，因為工作有出國需要，27日自費採檢，昨日確診。疫調顯示，該案未曾接種疫苗，也未與確診者接觸，確診前三天都在家工作，屬無症狀患者，Ct值28偏高，目前就醫治療，已送基因定序檢驗，目前匡列相關接觸者十人，後續會再做抗體檢驗。

北市衛生局表示，該個案5月「曾到萬華出入一些場所」，5月14日採檢時陰性，9月18日晚間開車回花蓮老家過中秋節，在親友家住宿，22日才駕車北返。

境外移入新增六例個案，分別自美國、日本、越南及新加坡入境，皆持搭機前三日內檢驗陰性報告。醫療應變組副組長羅一鈞指出，五例接種過疫苗，其中一人為突破性感染，完整接種二劑後滿十四日感染。