台25人誤打BNT疫苗原液 1人打6人份「恐像被飛機撞」

BNT疫苗瓶身清楚寫著「每瓶0.45ml，稀釋後…」字樣，恩主公醫院護理師一時不察，直接施打未經稀釋的原液。（記者曾吉松／攝影）

新北市三峽恩主公醫院社區接種站爆出全國首例沒稀釋疫苗 原液就施打的事件，25人施打未經稀釋的BNT 疫苗原液，院長吳志雄坦承因藥師跟護理師交班不夠仔細，加上瓶蓋脫落讓護理人員誤認為已經稀釋，把6人份的量施打在1人身上。

恩主公醫院停打一周懲處

中央流行疫情指揮中心與新北衛生局對此事件都感到震驚，指揮中心估計，疫苗濃度為正常值的4倍，發言人莊人祥表示，個案至少追蹤關懷一周，接受基本血液檢驗，由專家評估身體狀況，請衛生局協助醫院與民眾處理醫療賠償。新北市衛生局對恩主公醫院做出停打一周的懲處。

吳志雄解釋，前天上午在鶯歌永福接種站時，藥師跟護理師交班時只說這25瓶要先打，未提醒要稀釋，率先施打的25瓶疫苗是散裝疫苗，疑裝在袋子裡碰撞下，部分瓶蓋脫落，護理人員誤認已稀釋，施打完清點數量才發現有異，立即向新北市衛生局通報。

BNT疫苗瓶身清楚寫著「每瓶0.45ml，稀釋後…」字樣，恩主公醫院護理師一時不察，直接施打未經稀釋的原液。圖為帶著蓋子的原液。（記者潘俊宏／攝影）

打4倍濃度將追蹤1個月

被誤打者介於18到65歲，11位男性、14位女性，其中1人有心臟病史。有5人不願到醫院檢查，11人檢查後回家，9人檢查後住院，25人後續將追蹤1個月。

吳志雄昨率團隊向大眾鞠躬致歉，他坦言中間有很多一連串錯誤才會釀出問題，會做深刻檢討，包括溝通、流程等都會省思，未來當疫苗到現場後，包括場控、藥師與護理師都要逐一比對簽名才能注射。

指揮中心緊急上傳操作程序

莊人祥表示，每瓶BNT疫苗含0.45毫升冷凍濃縮原液，醫護人員抽出0.3毫升，約2/3。原本0.45毫升冷凍濃縮原液，需以1.8毫升生理食鹽水稀釋，每瓶可打6劑；如依此推估，這25人接種BNT疫苗應是正常值的4倍濃度。為避免發生類似錯誤，指揮中心昨天一早才緊急上傳「BNT疫苗使用操作程序」影片供醫護參考。

對於這件超量接種事件，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，有人以「像被車撞一般」形容打過莫德納 疫苗的感覺，這次打了高濃度的BNT疫苗，恐怕「像被飛機或火車撞」，建議25人住院觀察至少一周，後續第二劑建議接種AZ疫苗，以策安全。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，年輕族群接種莫德納、BNT等疫苗後較容易引發心肌炎，且第二劑後風險更高；這次濃度偏高，在接種後48至72小時，應該嚴密觀察是否出現過敏反應或疫苗急性症狀，以及併發心肌炎。