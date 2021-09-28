25人打5倍劑量BNT憂心肌炎？心臟專家：應注意過敏反應

心臟疾病專家表示，施打超過正常劑量的BNT疫苗，須密切觀察是否引發心肌炎等副作用。圖／報系資料照

台灣第九輪BNT疫苗 開放成人施打，新北市三峽恩主公醫院負責的永福接種站因作業疏失，將未經稀釋過的BNT疫苗原液施打在25位民眾身上，等於1人施打6人份劑量。接種BNT等mRNA疫苗可能引發心肌炎等副作用，憂心超打劑量增加心肌炎機率，對此，心臟專家表示，這25位民眾後續須密切追蹤，須留意48至72小時內，是否發生過敏 反應或疫苗急性症狀，也須幾周時間觀察是否併發心肌炎。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷表示，施打新冠疫苗原理，是要誘發身體引起免疫反應產生抗體，對抗新冠病毒。不管是AZ、莫德納、BNT或高端等不同廠牌，包括腺病毒載體或是mRNA、次蛋白疫苗等，第一劑疫苗是要「建立身體免疫記憶」，引發免疫機制，不過施打第一劑時身體不熟悉，引發免疫反應有限，到施打第二劑時就會喚醒身體記憶，製造更高抗體對付病毒，不管什麼廠牌疫苗，都要打好打滿。

對於恩主公誤幫民眾「打太滿」，侯嘉殷認為，超過劑量施打，醫師要觀察民眾是否有延遲過敏反應，通常疫苗或新藥上市前，都會經過動物實驗，會有疫苗劑量安全範圍，多半不會用最高劑量作為仿單建議施打劑量，要看回去看BNT上市前，所提報的安全劑量報告中，看臨床試驗中最高劑量為多少，因此不代表現在打了5倍超過劑量，就會引發過敏反應。

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興表示，施打疫苗發生急性症狀，通常在48至72小時內產生免疫反應症狀，後期產生心臟不舒服、胸痛或喘、呼吸痛等症狀，就要擔心是否引起心肌炎、心包膜炎等併發症，若比較厲害的心肌炎，會造成心臟功能損傷，會出現疲勞、容易喘等現象，大部分疫苗引起的心肌炎屬於局限性，大多會自行恢復，但後續需要密切觀察。

侯嘉殷表示，打疫苗引發急性過敏反應，通常在施打後12至24小時發作，這要排除暈針、施打部位疼痛、發燒或全身酸痛等常見施打疫苗症狀。對於這25位特殊個案，後續門診須定期抽血追蹤、觀察期抗體數據。

莫德納、BNT等疫苗在年輕族群容易引發心肌炎，且施打第二劑更容易出現，侯嘉殷表示，產生心肌炎與疫苗劑量高低是否有關係，目前沒有證據實證，不代表打劑量高就容易心肌炎，且疫苗產生抗體是對抗病毒，不是攻擊自己的器官組織，不過後續要特別追蹤，定期驗是否有發炎指數。

侯嘉殷強調，mRNA疫苗心肌炎比例高的統計，依照不同國家有不同數據，且歐洲數據與亞洲數據也不一定相同。他舉例，治療心血管疾病藥物，西方人需要更高劑量，相對亞洲族群不用這麼高劑量，就可以達到效果，代表不同族群、遺傳背景，藥物反應也有不同。