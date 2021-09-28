台醫院錯打25人「未稀釋」疫苗原液 9人住院觀察

恩主公醫院竟沒稀釋疫苗原液就給民眾施打，遭到衛生局停打1周處分。（記者張哲郢／攝影）

有民眾反映原定今天要在新北市三峽恩主公醫院施打，但卻臨時改到清福醫院，衛生局說明，因昨天上午由恩主公負責在鶯歌永福接種站作業時，疑似醫療疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的BNT疫苗 原液」，因此暫停恩主公醫院施打1周。

衛生局指出，25位民眾有11位男性、14位女性，都是透過疫苗平台預約BNT，幸好注射完目前僅出現注射部位疼痛，但也立即安排這25人到恩主公醫院接受檢查病住院觀察，會持續追蹤健康狀況。

恩主公醫院致歉

院長吳志雄與院方幹部出面致歉，表示藥師跟護理師交班不夠仔細，率先施打25瓶疫苗中，因瓶蓋脫落誤認為已經稀釋，才會把6人份的量只給1人施打。

吳志雄解釋，當時藥師在交班時，只說這25瓶要先打，並沒提醒同仁要稀釋，而這25瓶是散裝在袋子，在碰撞下疑似瓶蓋脫落，護理同仁誤以為稀釋過就直接替民眾施打。

吳志雄指出，這25人年齡介在18到65歲，18到20歲區間有5人，剩下都在40歲以上，年紀最長則是65歲，當中有1人有心臟病史。不過25人中有5人不願到醫院檢查，11人檢查後回家，9人檢查後住院。

衛福部長陳時中今在立法院被問及是否會進行懲處，陳時中表示，「當然會，要跟地方衛生局調查」。

針對這起事件，衛生局昨晚緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位專家學者透過電話會議進行討論相關應變作為，衛生局也派員前往恩主公醫院調查事件發生經過，並請專家醫師線上參與討論提醒醫院後續觀察及處理注意事項。

衛生局表示，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必須使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備。為了讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取操作及疫苗接種後的注意事項，衛生局事前都針對合約院所行前教育及提供BNT疫苗操作影片參考。

然而恩主公醫院沒有稀釋就給民眾施打，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業1周作為懲處，衛生局也召集醫療專家專案小組調查，要求加強人員訓練及落實所有環節，若無改善最重可中止疫苗施打合約處分，同時通知各院所，強化接種流程確認機制，徹底防止類似事件再次發生。