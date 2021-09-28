台防疫鬆綁…陳時中：唱KTV要戴口罩 打牌要戴手套

有條件鬆綁 規則能落實？

台灣連續三天沒有出現本土確診案例，疫情 趨緩，行政院長蘇貞昌昨於擴大防疫 會議指示，在監測中秋連假疫情變化後，可視狀況鬆綁受相關限制的產業；指揮中心隨後也宣布，本周起放寬部分場域防疫管制措施，包括交通工具與展覽活動，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所。

蔡總統說，「鬆綁不等於鬆懈」，每一天都要落實防疫指引。蘇揆昨天召開擴大防疫會議時指出，考量台灣疫情趨穩，相關管制措施應考量產業生計、民眾生活，監測中秋連假的疫情變化後，可視狀況鬆綁受相關限制的產業。

指揮中心指揮官陳時中 說，本周鬆綁政策中，包括大眾交通工具，高鐵、台鐵的車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食；遊覽車不設乘載上限，但車廂內仍不開放飲食；電影院、藝文表演活動或體育賽事開放現場售票，不再強迫梅花座，職棒觀眾也不再受300人上限規範。

10月5日起有條件開放的部分休閒娛樂場所，包含電子遊戲場所及資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV），以及桌遊、麻將休閒館營業場所等四大類場所。

陳時中提醒，業者須遵守預約制、實聯制與人流控管，從業人員應六成以上已施打至少一劑疫苗滿14天。民眾唱歌時需戴好口罩，只有喝水才能暫時拿下，KTV包廂裡不能進食。至於桌遊、麻將休閒館營業場所，消費者應戴上手套。被問及同桌打麻將，中間設置隔板，怎麼打下去？陳時中似乎愣住了，他說，「自己沒試過，但相信應該是可以。」

四大行業業者多數表示願意配合，「先活下去最重要」。但業者也說，餐廳已開放內用，KTV卻不能飲食，很不合理，而且業者沒公權力，遇到不配合戴口罩的顧客，很難強制。民眾說，戴手套怎麼摸牌？會降低打牌樂趣，建議使用面罩遠比隔板方便。

對於中央宣布ＫＴＶ等休閒娛樂場所將鬆綁，新北市長侯友宜說，新北還沒做好準備，仍要觀察，會確保開放能做好配套措施下，適當時間再宣布。