台防疫鬆綁 陳時中：唱KTV戴口罩、打麻將得戴手套

中央流行疫情指揮中心有條件開放KTV等四大休閒場所，但防疫規定嚴格，唱歌時仍需戴著口罩，包廂內只能喝水，不能進食。記者余承翰／攝影

台灣連續3天沒有出現本土確診案例，疫情 趨緩，指揮中心27日宣布，本周起放寬部分場域防疫 管制措施，看電影不必梅花座，遊覽車不設乘載上限，雙鐵站內開放飲食，職棒球場取消300人上限；此外，疫情若持續控制，KTV等四大休閒場所將於10月5日有條件鬆綁，但唱歌需戴口罩、打麻將得戴上手套。

蔡英文總統說，「鬆綁不等於鬆懈」，每一天都要落實防疫指引。行政院長蘇貞昌27日召開擴大防疫會議時指出，考量疫情趨穩，相關管制措施應考量產業生計、民眾生活，監測中秋連假的疫情變化後，可視狀況鬆綁受相關限制的產業。

雙鐵付費區 適當開放飲食

指揮中心指揮官陳時中 說，本周鬆綁政策中，包括大眾交通工具，高鐵、台鐵的車站付費區，如能維持適當社交距離，可開放飲食；遊覽車不設乘載上限，但車廂內仍不開放飲食。

陳時中也說，電影院、藝文表演活動或體育賽事，開放現場售票，以實際座位數入座，不再強迫梅花座，職棒觀眾不再受300人上限規範。

二級警戒延長期限至10月4日，陳時中表示，屆時疫情如穩定，5日起將放寬休閒娛樂場所，包含電子遊戲與資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、自助式或電話亭KTV，以及桌遊、麻將休閒館營業場所等四大類場所。

戴手套打麻將 中間設隔板

陳時中提醒，業者必須遵守預約制、實聯制與人流控管，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天。民眾唱歌時需戴好口罩，只有喝水才能暫時拿下，KTV包廂裡不能進食。至於桌遊、麻將休閒館營業場所，消費者應戴上手套。被問及同桌打麻將，中間設置隔板，怎麼打下去？陳時中似乎愣住了，他說，「自己沒試過，但相信應該是可以。」

業者願配合：要先活下去

四大行業的業者，多數表示願意配合，「先活下去最重要」。但業者也說，餐廳已開放內用，KTV卻不能飲食，很不合理，而且業者沒公權力，遇到不配合戴口罩的顧客，很難強制。民眾說，戴手套怎麼摸牌？會降低打牌樂趣，建議使用面罩遠比隔板方便。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，各場域防疫鬆綁後，是否落實規定，由地方政府負責稽查與管理。

侯友宜：新北還沒準備好

對於中央宣布KTV等休閒娛樂場所將鬆綁，新北市長侯友宜說，新北還沒做好準備，仍要觀察，會確保開放能做好配套措施下，適當時間再宣布。

至於歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）等行業，則未在鬆綁名單中，仍無法營業。