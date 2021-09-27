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與病毒共存 台室外戴口罩有望鬆綁

記者楊雅棠、邱宜君／台北27日電
台灣疫情持續穩定，指揮中心27日將宣布放寬措施，部分無法戴口罩的戶外活動，可能率先鬆綁。圖為假日河濱公園踏青、運動的民眾明顯增加。（記者侯永全／攝影）
台灣疫情持續穩定，指揮中心27日將宣布放寬措施，部分無法戴口罩的戶外活動，可能率先鬆綁。圖為假日河濱公園踏青、運動的民眾明顯增加。（記者侯永全／攝影）

疫情趨緩，台灣連兩天本土案例「加零」，昨也無死亡個案，新增八例境外移入，其中六例來自緬甸，主要是境外生。指揮中心指揮官陳時中表示，中秋連假後已有四天本土零確診，將於今天公布第一波鬆綁措施，在室外等無法使用口罩的場合應可先行鬆綁。

陳時中表示，中秋連假時，南韓人群大規模移動以致疫情又起，相較之下，台灣社區傳播獲得控制，但仍不可大意，須持續觀察至少兩個禮拜，民眾仍須戴好口罩。葡萄牙疫苗覆蓋八成四，但一周仍確診5000多人，戴口罩還是有必要。

陳時中表示，疫苗接種率到一定程度時，有些場合可以不用戴口罩，將先從戶外或無法戴口罩的地方開始，至於室內密閉空間和不特定人見面的場所還是要戴口罩，「與病毒共存是一種心理建設」，行政單位還是朝清零方向防疫，進行詳實疫調並及時匡列。

昨新增八例境外移入個案，兩男六女，介於十多歲至40多歲，分別自緬甸、印尼、阿拉伯聯合大公國入境。醫療應變組副組長羅一鈞說，六名緬甸境外生都很年輕，尚未打疫苗。

另外，指揮中心昨公布今年公費流感疫苗接種時程，將從10月1日起分兩階段接種。陳時中提醒，目前仍持續接種新冠肺炎疫苗，接種流感疫苗需和新冠疫苗接種間隔七天以上。

第一階段接種對象為醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長照機構受照顧者及所屬工作人員、滿六個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類族群；第二階段則於11月5日開打，接種對象為50至54歲無高風險慢性病成人。

流感疫苗 口罩 陳時中

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