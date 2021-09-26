疫情趨緩 陳時中：全台逐步鬆綁 仍須戴罩

陳時中表示，隨著疫情趨緩，將陸續放寬警戒。（圖：指揮中心提供）

台灣 連兩周維持單日本土個案三例以下，其中5日案例數掛零，新北幼兒園群聚案也已結案，加上疫苗覆蓋率突破五成，但全台仍維持二級警戒，地方縣市盼盡快降級解封。指揮中心指揮官陳時中 表示，未來會逐步放寬，但全台腳步須一致，戴口罩仍是台灣主要防疫策略，預計本周公布鬆綁行業及細部方案。

陳時中昨日並證實，印尼已自9月16日起，接受境外人士接種高端疫苗 在內的國際疫苗後得以入境該國。

日本贈與台灣第五批AZ疫苗昨抵台，有50萬劑，累計日本贈台疫苗已達390萬劑；斯洛伐克贈與AZ疫苗16萬劑預計今天運抵台灣。陳時中指出，第九輪、第十輪平台接種BNT疫苗及第二劑高端疫苗，AZ、莫德納疫苗主要提供第二劑接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，日本及斯洛伐克贈予，加上先前剩餘AZ疫苗64萬劑，未來將提供國人第二劑接種，預計今公布相關規定。

截至24日最新統計，台灣疫苗接種覆蓋率為51.49%，劑次人口比60.3%。

隨著疫情趨緩，未來能否放寬「戴口罩措施」？陳時中篤定表示「不會」。由於陳時中日前曾指出疫苗打到六成後會再陸續放寬警戒，昨日他回應指出，很多事情都可以陸續鬆綁，本周將公布新的鬆綁項目。至於降級首長建議可以分區降級，陳時中指出，南部疫情穩定，但北部仍有零星個案，疫情警戒降級將全台一致，也強調降級後不會鬆綁口罩配戴。

針對高端疫苗，陳時中表示，美國研擬自11月須完整接種疫苗者才可入境，台灣仍持續與美方溝通，希望爭取公平待遇；印尼是美國之外，全世界少數以疫苗證明做為入境要件的國家，該國已在9月16日起把高端列為入境核可疫苗，包括在台灣或在兩地混打高端疫苗，或兩劑都打高端疫苗，都在承認範圍內。