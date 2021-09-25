黑白集／不認決策害死800人 蘇貞昌這種道歉令人反胃

行政院長蘇貞昌被逼出「書面道歉」，但在報告中依然堅持不認3+11造成疫情破口。(本報資料照片)

在反對黨杯葛下，閣揆蘇貞昌昨天補提3+11決策的報告，首度對疫情 造成民眾死亡表示道歉。請注意！只是書面道歉，並非本人親自致歉。由於是被逼出來的道歉，他在報告中依然嘴硬地說，沒有證據證明3+11是造成疫情破口的原因。

這種不情願、無愧疚式的道歉，真的令人反胃。一個稍有人性的政府，對於800多條人命在疫情中驟然消逝，就算不是決策錯誤所致，向家屬抱哀致意也是起碼的人情義理。蘇揆卻連遺憾都說不出口，要朝野幾度協商，才逼他勉強在報告中添加一句道歉台詞。

這個曾自詡「謙卑三次」的政府，早就把「謙卑」放水流，手中仍握得緊緊的只剩掌權官威。也因此，內閣中奇怪的人坐在不相稱的位置，宣傳詞令流暢比能力強會做事重要，權力與責任不對應也沒關係，於是一個有「酷吏」之名的老政客變成威風凜凜的大當家。面對這樣的政府，民眾若是接受這聲不甘願的道歉，豈非在侮辱自己？

其實，如果蘇貞昌自覺無辜亦無愧，他大可拒絕做這次演出。他不是不懂道歉，在奧運 選手赴日的經濟艙事件中，他一天就彎腰道歉三次。在泰山與鴻毛之間，他選擇鴻毛。在政治倫理中，他選擇俯視百姓，忽視責任。

在野黨不必再苦苦相逼了，民眾不想知道蘇揆的厚顏極限。