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蘇誇台「舉世滔滔幸福之地」 被譏找不到小偷就說沒竊案

台灣新聞組╱台北25日電
行政院長蘇貞昌以台灣的防疫成果自豪指出，自誇飾「舉世滔滔中的幸福之地」。(記者潘俊宏／攝影)
行政院長蘇貞昌以台灣的防疫成果自豪指出，自誇飾「舉世滔滔中的幸福之地」。(記者潘俊宏／攝影)

行政院長蘇貞昌昨天原定赴立法院提出施政報告，但因國民黨杯葛無法上台。根據行政院送至立院的施政報告書面資料指出，蘇貞昌以「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」為四大主軸，並以台灣防疫成果自豪指出，在蔡英文總統領導下，行政院團隊全力以赴，全體國人團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為「舉世滔滔中的幸福之地」。

國民黨副秘書長李彥秀昨批評，蘇貞昌的3+11補充報告提及，「對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」、「對各界指教，我們都會虛心檢討」，但蘇的施政報告竟是「在蔡總統領導下，台灣成為舉世滔滔中的幸福之地」。

李彥秀也質疑，蘇貞昌的兩份報告差異極大，甚至美化疫情造成的傷害，「難道蘇內閣罹患精神分裂症？」

蘇貞昌在施政報告中指出，不論從防疫力到經濟力，台灣都在最關鍵的位置，扮演優質夥伴的角色，所以能在百年大疫中被世界看見、被國際肯定。

而指揮官陳時中昨反問「3+11跟800條人命有什麼關係？」一句話引爆各界怒火，前國民健康署長邱淑媞批評，當時台灣疫情破口兵敗如山倒，卻因指揮中心未能掌握疫情全貌，怎麼就可以斷言兩案沒關係？就像找不到偷東西的小偷，怎可說沒有偷竊這件事，「事實上就是有人受害了、被感染了」。

邱淑媞指出，疫情5月中旬爆發時，指揮中心曾說，「公布好消息」，已找出諾富特、蘆洲跟宜蘭遊戲場屬同一基因定序，現在又推說兩者沒有關係。當時疫情早就擴散進入社區，傳染二至三波，以致「傳播鏈斷掉」，無法追查傳播中間人。

邱淑媞表示，現在政府拿不出專家小組決策的公文、會議紀錄，由此可見，指揮中心並未建構全面性防疫系統，才讓疫情從境外失守，社區感染爆發，以致醫療資源崩潰。

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