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不認是疫情破口 陳時中：3+11跟800條命有什麼關係

台灣新聞組╱台北25日電
「3+11」決策引爆朝野攻防，指揮官陳時中24日反問，「3+11跟800條人命有什麼關係？」(記者潘俊宏／攝影)
「3+11」決策引爆朝野攻防，指揮官陳時中24日反問，「3+11跟800條人命有什麼關係？」(記者潘俊宏／攝影)

對於「3+11」爭議，行政院長蘇貞昌昨天提出「補充報告」，雖對民眾死亡致歉，但也表示「沒有證據證明3+11決策是造成疫情破口原因」；指揮官陳時中還反問，「3+11跟800條人命有什麼關係？」國民黨團無法接受補充報告，最終朝野協商破局，國民黨立委昨占據質詢台，蘇無法上台。

陳時中昨赴立院備詢，會前簽到時，媒體追問國民黨團不滿報告仍未交代3+11會議紀錄，也沒有針對800多位民眾病逝道歉，陳時中並未停下受訪，只是邊走邊說：「3+11跟800條人命有什麼關係？」對於藍營杯葛，蘇貞昌說，尊重立法院議程安排，只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費。

蘇貞昌在補充報告指出，3+11決策是由疫情指揮中心疫情監測組、社區防疫組、醫療應變組等相關任務編制組與專家，4月13日面報陳時中後，基於當時疫情狀況、機組員與航空公司防疫措施所做決策，即對外公布。

報告表示，陳時中每天有大小會議需做出決策，有時召集相關官員面報、討論後，形成共識就立即實行，並不會製作會議紀錄，行政部門開會也不是每場都有會議紀錄，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率。

不過，國民黨團總召費鴻泰說，政院補充報告僅短短4頁和1頁附頁，沒有3+11會議紀錄，又說3+11和5月疫情無關，國民黨無法接受。

民眾黨團總召邱臣遠批評，充分看到執政黨的傲慢，用5頁報告就要切割3+11對疫情破口的關聯性；民眾黨團幹事長蔡壁如說，陳時中放寬機組人員防疫規定的決策，完全缺乏公衛專業。

時力黨團副總召陳椒華表示，若行政院認為3+11不是破口原因，而是其他病毒來源，報告應交代清楚，「如果是錯的就要認錯」。

台北市長柯文哲昨天說，新冠病毒不會從外太空直接掉到雙北地區，其實台灣人很古意，給大家安慰一下，說個「失禮」大家都會接受，但死亡800多人竟還這種傲慢態度，「以後大家都不要再跟你講，因為你就是這種人，何必再跟你說什麼？」

立法院國民黨團不滿行政院的「3+11」補充報告，朝野協商宣告破局，24日上午占領...
立法院國民黨團不滿行政院的「3+11」補充報告，朝野協商宣告破局，24日上午占領質詢台、杯葛議事（圖），行政院長蘇貞昌無法登台報告。(記者潘俊宏／攝影)

陳時中 疫情 國民黨

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