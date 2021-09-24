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3+11補充報告 蘇貞昌為800多人亡故道歉 但否認疫情破口

台灣新聞組╱台北24日電
行政院長蘇貞昌（中）23日赴立院專案報告紓困特別預算，五倍券效益受到各界質疑；藍營也要求蘇貞昌24日重提「3+11」專案報告，朝野砲聲隆隆。（記者杜建重／攝影）
行政院長蘇貞昌（中）23日赴立院專案報告紓困特別預算，五倍券效益受到各界質疑；藍營也要求蘇貞昌24日重提「3+11」專案報告，朝野砲聲隆隆。（記者杜建重／攝影）

國民黨立院黨團以杯葛施政報告要求下，行政院長蘇貞昌今補提國籍航空機組員3+11決策過程專案補充報告，報告上午送至立院。報告中，蘇對因疫情造成民眾亡故正式致歉，但也強調沒有證據證明3+11決策是造成疫情破口原因。

國民黨團不滿意此說法，並在朝野協商中批評行政院並未認錯，目前國民黨團已佔領議場主席台。

報告中表示，陳時中每天有大小會議，需要做出許多決策，有時召集相關官員面報、討論後，形成共識就立即付諸實行，過程並不會製作會議紀錄，行政部門開會也不是每場都有會議紀錄，「這是行政機關慣常運作模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率」。

報告中強調，經3個月就相關機組員、飯店員工與同住家人共1790人廣泛疫調，進行居家檢疫後採檢結果顯示，「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，沒有證據顯示機師及諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有相關連結。

民進黨團雖在溝通後讓步，但國民黨團要求重提報告，行政院昨天強調是「補充報告」。官員指出，蘇貞昌從3加11到疫苗整備專案報告，一再強調的是政府防疫不能說沒有瑕疵，一定有做得不夠、做得不好的地方，社會各界的指教，政府都會虛心檢討，持續精進。

立院人士研判，行政院可為疫情造成的傷亡致歉，但要為3加11造成疫情破口導致800多人死亡而道歉，「不太可能」。

蘇貞昌在報告中表示，看到國人因疫情受苦、死亡，對於沒有對國人做好百分百的照顧，基於對生命的尊重，對每一條寶貴生命的消逝，「我都深感遺憾與抱歉」。

不滿蘇貞昌3加11破口專案報告草率，國民黨團上周五杯葛議事，民進黨團與國民黨團幹部昨天經三次溝通做出四點結論，蘇貞昌於今天上午將3加11報告送給各黨團，並於書面報告明載，向染疫死亡及家屬道歉。

疫情 國民黨 防疫

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