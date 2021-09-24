觀察站／只為交代沒共識 立院再癱不意外

行政院長蘇貞昌24日到立法院施政報告，國民黨立委因不滿「3+11」報告內容，持續占領質詢台杯葛議事。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 立院黨團不滿行政院提出的3加11調查報告，在立院新會期重啟戰線，揚言進一步杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，民進黨團23日與國民黨團達成的四點結論，只要進一步檢視就可以發現，通篇都是「有共識等於沒共識」，只是在向各自支持者交代，立院議事若再癱瘓，不會太令人意外。

5月台灣疫情 大爆發造成大量死亡病例，從蔡英文總統到蘇院長都已公開道歉，蘇並強調，防疫不可能讓全體民眾百分百滿意，社會各界的指教，政府都會虛心檢討，但要蘇院長為3加11造成破口導致疫情爆發，800多人死亡，在重提報告中道歉，有可能嗎？

蘇貞昌若道歉，衛福部長陳時中 能不下台嗎？蘇貞昌自己沒有責任嗎？民眾黨立委邱臣遠23日在立院質詢就要陳時中立刻請辭負責，蘇還力挺陳時中，表示不應該讓這麼認真的防疫指揮官下台，「這是不對的」。

重提報告也好，補充報告也罷，國民黨認定的3加11防疫破口事實與行政院調查認定的事實，重提一百回還是難有交集；如同陳時中回答為何沒有會議紀錄，再問一百遍就是沒有，對於疫情破口，再重啟調查，重寫報告一百遍，答案也是「沒有關聯」，在野黨能埋單嗎？

3加11決策有瑕疵，執政黨必須面對外界質疑，立院開議國民黨更不可能放棄強力監督甚或使用激烈的杯葛手段，雙方攻防各有考量，但所謂的溝通四點結論，從重提報告到議程的更改，都不符合邏輯，最後恐還是各自歸隊，按照寫好的杯葛劇本演出。