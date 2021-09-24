立院預算中心報告：台9個月後估3.8萬人染疫

高市三信家商1800名學生願打BNT，校方23日起安排接種。（記者劉學聖／翻攝）

立法院預算 中心昨天提出未來疫情 發展評估，推估至明年6月累計確診個案數約在2萬3000人至3萬8000人之間，增列醫療整備與隔離收治所需經費11億6000萬餘元台幣（約4200萬美元）。指揮中心強調，此數字根據今年5、6月疫情推估，未必會爆發；學者提醒，預估合理，一旦Delta變異株爆發社區流行，影響幅度會更大。

衛福部長陳時中昨天在立院稱，上述數字不是指疫情會發展到這情況，但政府要做好因應。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該數字以今年5月起有1萬多例社區感染推估，並以此進行編列預算，同時相關整備也納入考量，例如考量兒童可能感染，進行醫療量能準備。

台大兒童醫院院長黃立民說，預估還算合理，5、6月時社區流行Alpha變異株，且沒有持續很久，主要範圍在雙北。一旦Delta變異株爆發社區流行，有可能不到明年6月就超過預估數字，應盡快拉高兩劑覆蓋率。

黃立民提醒，兩劑涵蓋率至少要五成以上，60歲以上長者的兩劑覆蓋率最好達到九成，甚至接近100%，如此即便社區流行，長者也不容易重症死亡，醫療量能才不會崩潰。

台大流病與預醫所兼任教授金傳春表示，確診數是否翻倍很難說，但若根據較嚴峻的情境爭取經費，指揮中心應提出有系統、長遠的防疫計畫。她提醒，秋冬防疫不能僅考慮新冠肺炎，人流感和禽流感也要納入規畫。

行政院長蘇貞昌昨天赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第四次追加預算案」編製經過並備質詢時，立法院預算中心做出上述報告。國民黨立委李德維指出，原有特別預算及去年3、4月第一次追加預算中，沒有疫苗 採購經費？陳時中表示，「因為那時候還沒有疫情」。

衛福部追加預算，編列病患隔離治療、提升檢驗量能、藥品採購及疫苗施打等所需經費共187億6247萬餘元台幣。預算中心表示，衛福部預算主要用於防疫及疫苗接種，但截至9月7日，疫苗接種涵蓋率為44.96%，與目標接種率65%尚有差距。