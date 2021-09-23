曾說未主持3+11 陳時中嗆：我不能講錯一句話？

在野黨立委追問3加11決策未見會議紀錄，衛福部長陳時中（右）表示，「那時候沒有做就是沒有，再問100遍就是沒有。」行政院長蘇貞昌（左）也在旁幫忙緩頰。(記者曾學仁／攝影)

行政院長蘇貞昌昨率部會首長前往立院報告疫苗整備及備詢，「3加11政策」議題再受關注。時代力量立委陳椒華質詢時質疑，調查報告為何沒有會議紀錄？衛福部長陳時中 表示，「那時候沒有做就是沒有，再問100遍就是沒有」；對於為何曾說決策會議是內政部次長陳宗彥主持，後來又改口？陳時中則不耐地回應，「我承認我講錯了嘛，我就不能講錯一句話？」

陳椒華昨詢問蘇貞昌，3加11是否為5月疫情 爆發的破口，政策是否需要檢討？蘇貞昌回應，防疫 隨時檢討，3加11報告也已經完整給立法院，「每一個防疫作為都應該立基於防疫專業，而不是政治口水」。

至於萬華群聚及華航機師染疫事件是否為相關傳播鏈、是否導致5月疫情爆發？陳時中說，每個疫情要拉回時間點來看，傳染源是類似基因，「我們認為整體是大型傳播，有多條傳播鏈在進行」。

陳椒華追問陳時中，為何3加11決策沒有會議紀錄，陳時中略顯不悅地說，「講過多少次，沒有辦法憑空製造會議紀錄，那時候沒有做就是沒有，再問100遍就是沒有，是大家向我面報，然後決策」。對於為何曾指決策是由陳宗彥主持，陳時中說，「我承認我講錯了嘛，我就不能講錯一句話？並沒有掩蓋什麼，因為陳宗彥是指揮中心邊境組組長，所以一開始以為跟他有關。」

蘇貞昌則為陳時中緩頰，行政首長隨時召開會議討論，並付諸執行，不是每一個會議都有開會通知、製作議程、會議紀錄，蘇並指陳椒華「不懂得行政機關運作」。

陳時中嗆陳椒華，「如果照你的方法，指揮中心運作不了，整天寫會議紀錄、回答立法委員答案，每天寫到半夜都來不及」。