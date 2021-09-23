立陶宛「自己不愛」 再贈台23.5萬劑AZ

BNT疫苗22日首次對中學生施打，台北市仁愛醫院醫護人員依序為東方工商學生施打疫苗。（記者潘俊宏／攝影）

立陶宛 政府22日宣布，將贈送台灣 23萬5900劑AZ疫苗 ，將在10月中送抵。這是立陶宛繼今年6月贈送台灣2萬劑AZ後，第二次贈台疫苗。

路透報導，立陶宛衛生部長杜爾基斯在電視轉播的政府會議中表示：「AZ疫苗在我國不太受歡迎，我們可以把它捐出去。」

立國衛生部表示，台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀9月16日提出請求，立國決定再度贈送疫苗。拉脫維亞是立陶宛鄰國。黃鈞耀表示，代表台灣政府和民眾誠摯感謝立陶宛，在台灣面臨困難和挑戰之際展現深切的友誼與善意。

此外，全台五縣市校園昨天率先開打BNT疫苗，129萬名的國、高中生陸續施打，台北、台南都有學生暈針，桃園則有學生接種後暈倒，還有高中150多人打完疫苗後請疫苗假。苗栗縣一學生疑因太緊張，還沒接種就癲癇發作倒地，送醫無大礙。

台北市昨有六所學校施打疫苗，上午施打兩所學校通報，有四男、三女暈針，還有一位起疹子。市長柯文哲一早到育成高中視察疫苗接種狀況，他提醒學生，接種後身體不適可請三天疫苗假，但不一定要請三天。

新北市長侯友宜也到板橋高中關心疫苗接種，侯說，昨共3400人施打，到30日要完成16萬學生施打疫苗。

大園高中首位接種的一年一班徐姓女學生說，「打完後，就覺得很安心」。桃園市長鄭文燦說，接種率97%，目前全台第一名。

台南市慈濟高中、關廟國中昨下午打疫苗，有12人上午臨時取消，九人打完身體出現不適。