美入境新規他國或跟進 台旅遊業籲速加入國際疫苗護照

台灣已有72萬多人表達願意施打高端疫苗。（圖：食藥署提供）

昨日為中秋節，台灣 新增五例境外移入個案，無本土確診及死亡案例。指揮中心指揮官陳時中說，「我們都很高興，今天疫情歸零，對於中秋節挺有意義。」觀察整個8月，全月單日平均2.5人確診，整體疫情仍要持續觀察。

美國 白宮20日宣布，從11月初起，將全面要求外籍旅客接種完整新冠肺炎疫苗 才可入境。台灣旅遊業者說，美國可能是第一個規定的國家，但相信後續有其他國家會跟進，這世界趨勢，呼籲台灣應盡快加入國際疫苗護照系統，台灣觀光業才有生機。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，觀光業者一直以來訴求之一就是加入國際疫苗護照，業界也從年初就和衛福部也一再反應，但衛福部永遠都是標準答案「台灣疫苗施打率還不普及，言之過早」，但政府應超前部署，呼籲政府盡快加入國際疫苗護照系統。

國民黨文傳會主委王育敏昨表示，台灣第二劑疫苗覆蓋率不到5%，超過九成民眾恐不符赴美資格，且若高端未列入美國認可的疫苗，將影響民眾旅行權益。

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，政府應該爭取台灣施打的疫苗要獲得美國認證，他並呼籲，台灣要盡快施打完整的兩劑，政府催貨速度要加快。

北市議員游淑慧昨在臉書貼文表示，原本美國是按疫情風險禁止特定國家入境，台灣並不在禁止範圍。現在更改規定，這個衝擊對台灣來說影響最大，「中秋節美國讓我們驚嚇的禮物」。