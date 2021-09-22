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台72萬打高端者 11月起恐難入境美國

台灣新聞組／台北22日電
蔡英文總統、賴清德副總統皆接種高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）
蔡英文總統、賴清德副總統皆接種高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）

美國20日宣布將解除先前對33國的旅遊禁令，11月起外籍旅客須出示「完全接種新冠疫苗」證明。有報導指出，此規定可能擴及所有入境美國的外籍旅客。台北市議員游淑慧昨日質疑，這項規定對台灣的衝擊相當大，目前台灣兩劑接種覆蓋率太低，兩劑打高端或一劑混打高端，恐都得不到美國認可，「高端最大的挑戰，不是說服台灣民眾接受，而是要先說服國際接受！」

台北中國時報報導，美國食品藥物管理局（FDA）目前只核准莫德納、BNT與嬌生疫苗，美國疾病管制中心（CDC）發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）則表示，CDC認為完全接種FDA授權或通過的疫苗，或者是世衛組織（WHO）所授權的疫苗，入境將可免隔離，不過名單仍可能改變，可能會增加。」

WHO已核准莫德納、BNT、嬌生、AZ、中國國藥、中國科興和印度的Covishield等七種疫苗，在台灣已有72萬人接種的高端疫苗，是否為美國接受，或得到WHO的核准，備受國人矚目。

防疫指揮官陳時中說，台灣不在被禁的33國內，台灣人赴美並未受限制，初步看來白宮新政策應是對那33國放寬入境限制，11月之後是否會變成全面適用，將與外交部保持聯繫，「一個月的變化是非常多的」。

但以台灣目前兩劑疫苗完整接種率僅6.74％，能否在秋冬前達到六成的兩劑疫苗覆蓋率？陳時中昨坦言，「當然不容易」，但一定會做到。

本報系聯合報報導，高端疫苗可能獲得美方認可嗎？台灣專家看法不一，台大兒童醫院院長黃立民認為「難度相當高，美國不會拿國家安全開玩笑。」

前疾管局長蘇益仁表示，高端是美國國衛院的授權疫苗，或許還有些希望。林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成說，「即便非第一時間取得認可，但早晚會有機會取得認證。」

指揮中心昨日公布本土零確診，境外移入五例。陳時中表示，全台目前疫苗涵蓋率49.75%，年底前完成兩劑施打率的機會應蠻高的。

高端疫苗 台灣 美國

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