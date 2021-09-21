台校園22日開打BNT疫苗 可望混打首選

台BNT疫苗22日起陸續在各校園開打。（衛福部食藥署提供）中央社

台BNT疫苗 22日起陸續在各校園開打，調查顯示，雙北學生接種意願約為9成4，指揮官陳時中 表示，各縣市接種快慢不同，預計兩周內完成校園接種；因BNT疫苗到貨穩定，BNT將成為最常見混打目標最多的疫苗，可望成為第二劑混打首選，已請專家討論「莫德納+BNT」混打組合，準備本土研究。

原本指揮中心規畫23日校園開打，不過，台北、新北、桃園、台南、苗栗等5縣市搶先1步，22日就開始接種，陳時中提醒，雖在校園接種，學生們仍須攜帶健保卡，才能提高施打效率，減少錯誤。

由於BNT疫苗仿單建議兩劑間隔為21天，陳時中表示，將比照莫德納等其他疫苗，採10至12周間隔施打，因此一定會比21天還要長，但不排除縮短間隔。

第9輪開打BNT第一劑、高端第二劑，於22日中午12時截止預約。BNT符合預約資格者90萬6086人，至21日傍晚已有76萬269人登記，預約率8成4；高端符合資格者65萬2833人，已預約47萬3028人，預約率約7成2。

至於莫德納疫苗，發言人莊人祥表示，則以第二劑為主，對象為7月16日前接種第一劑，已滿10周的70歲以上長者，及60歲以上原住民，約有105萬人符合資格，9月28日起配發疫苗至地方政府，造冊接種。