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台灣中秋節好消息 本土、死亡都+0 境外移入5例

記者謝承恩、楊雅棠、許政榆／台北報導
陳時中指出，台灣新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入個案，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入，國內疫情中本土確診及死亡案例為0例。記者謝承恩／攝影
陳時中指出，台灣新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入個案，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入，國內疫情中本土確診及死亡案例為0例。記者謝承恩／攝影

今天為中秋節，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入個案，分別自越南美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入，台灣疫情中本土確診及死亡案例為0例。

台指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自越南(案16258)、美國(案16259)、南非(案16260)、史瓦帝尼(案16261)及俄羅斯(案16262)入境，入境日介於9月7日至9月10日。

台指揮中心統計，截至目前台灣累計3,173,829例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,156,928例排除)，其中16,152例確診，分別為1,520例境外移入，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

台指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

陳時中指出，台灣新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入個案，分別自越南、...
陳時中指出，台灣新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入個案，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入，國內疫情中本土確診及死亡案例為0例。圖／台指揮中心提供
台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時...
台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

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