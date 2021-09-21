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疲倦、胸痛…部分新冠輕症 後遺症生不如死

台灣新聞組╱台北21日電

許多人以為輕症或無症狀者，隔離幾天，燒退了、PCR也呈現陰性，以為等同完全康復；但臨床顯示，有些輕症患者後遺症，反而比重症更劇烈。醫師提醒，不論輕重症，新冠患者康復後，應盡早接受檢查，以免錯失康復三個月內的黃金恢復。

本報系聯合報報導，30多歲陳先生（化名），今年5月染疫，因輕症未住院，檢疫所期滿後，採驗陰性，返家休養，原本慶幸自己躲過一劫，沒有留下什麼肺部後遺症，沒想到是惡夢的開始，胸悶、心悸、記憶力變差，連嗅覺、味覺均異常，連從小喜歡吃的漢堡、薯條，都變成超噁心食物，整個人生天翻地覆。

北醫附醫復健科主治醫師林昀毅表示，PCR採檢呈陰性，只是檢驗不出體內病毒，不代表身體從此痊癒。對許多病人來說，這是另一場長期抗戰的起點，近一、兩個月，他就收治十多名自覺「生不如死」的輕症、無症狀的確診康復者，迄今仍飽受後遺症之苦。

知名權威醫學期刊「刺胳針」，日前發表一篇來自中國大陸武漢金銀潭醫院新冠肺炎患者長期預後追蹤臨床研究，研究團隊分析1276名新冠肺炎病人預後狀況，結果發現，罹病半年後，仍有近七成有一項以上後遺症；滿一年，還是有半數患者有一項以上後遺症，即使輕症也是如此。

為何輕症、無症狀患者會出現嚴重的後遺症？林昀毅研判，ACE-2是新冠病毒侵襲人體各器官細胞的入口，愈來多研究證據顯示，ACE-2表現量愈高的器官，出現後遺症比率就愈高。

以大腦組織為例，有好幾個區塊分布眾多的ACE-2，包括嗅覺傳導和其他腦區，導致部分確診者產生嗅覺異常、認知功能障礙，記憶力大不如前、專注力變差，也影響邏輯思考。林昀毅說，有患者染疫後常莫名出車禍，或染疫前擔任公司會計，現在卻連簡單算數都會出錯。

台灣確診者已經累積1萬6000多人，絕大部分都康復出院，但推估上萬人仍承受著各種後遺症所帶來的痛苦和身心煎熬，主要為疲倦、喘、胸悶胸痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、情緒心理疾患，少部分是認知功能變差、嗅覺味覺異常等，不少人到處就醫，但檢查不出問題。因此，不少醫院陸續成立「康復者新冠長期門診」。

新冠肺炎 台灣 刺胳針

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