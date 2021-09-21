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專家：新冠康復者 3個月是黃金復健期

記者蕭羽耘、許詩愷／台北21日電
「為什麼是我？」即使新冠患者痊癒，這些情緒仍迴盪診間，彷彿無形的新冠後遺症。(本報資料照片)
「為什麼是我？」即使新冠患者痊癒，這些情緒仍迴盪診間，彷彿無形的新冠後遺症。(本報資料照片)

台灣隨著降級解封，5月的疫情似乎已是過去式，但有一群人始終無去遠離「確診」的陰影。曾經染疫的患者中，不少人身體狀況大受影響，隔離期間長期臥床，步步逼近失能，新冠染疫康復三個月內是「黃金復健期」。專家呼籲，衛福部必須將需要幫助的新冠康復者納入急性後期照護(PAC)制度。

與死神拔河兩周後，染上新冠肺炎的54歲李翊晙（化名）終於脫離險境，告別加護病房，但轉入專責病房當天，還來不及慶祝，就承受呼吸困難、四肢無力等折磨。原來病毒雖減弱，體內受損的器官卻尚未復原；迎接他的不是康復，是各種後遺症。

為照護重症康復的八旬老母，林先生這兩個月來瘦了快6公斤。他說，母親6月離開專責病房後才是折騰的開始，想找看護，對方一聽到新冠康復者，避之唯恐不及。雖然媽媽身體內已沒病毒，但腦、肺與腎遭病毒攻擊受損，不良於行，需仰賴鼻管餵食、尿管輔助排尿。

台灣心肺復健醫學會理事長周偉倪表示，早期介入追蹤，給予高強度復健，才能降低新冠患者的失能機率，「避免患者進入長照，這是為全民節省後續成本。」

據了解，衛福部已研擬將長期新冠症狀(Long-COVID)納入「急性後期整合照護計畫」的可行性。

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