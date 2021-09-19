26歲研究生騎車突昏迷 母淚訴：6天前曾打高端

26歲黃姓研究生16日下午騎車返家途中突昏迷，目前仍在大林慈濟醫院加護病房觀察中。(圖：翻攝自大林慈濟醫院官方網站)

中正大學法律所26歲黃姓研究生本月16日騎機車停等紅綠燈時突然昏迷，送醫發現起因血栓，目前仍於加護病房觀察；家屬指控，他本月10日接種高端疫苗 ，恐為不良反應，大林慈濟醫院卻不進一步調查；院方反駁，17日術後隨即抽血檢測 ，縣府衛生局說，家屬若有相關疑慮，可協助辦理藥害救濟審查。

據家屬轉述，黃姓研究生本月16日中午騎機車，由駕訓班返回宿舍途中，行經大學路與大民南路路口時，不明原因連人帶車摔倒路面，隨後送往大林慈濟醫院，家屬連夜從桃園南下。

黃男17日手術，家屬表示，黃男術前原本意識仍清楚，能清晰表達語意，然手術後昏迷至今，院方開出診斷證明表示黃男因右側內頸動脈血栓導致右側大腦大範圍梗塞，目前仍在加護病房觀察中。

黃母表示，黃男施打高端前並未通知家人，昏迷當天家屬趕赴現場，發現黃男身上沒有健保卡，至租屋處在房東協助下，進入房間才發現黃男的黃色小卡，並發現上面標註9月10日下午曾至民雄鄉衛生所施打高端疫苗。

家屬質疑黃男血栓與施打高端疫苗有關，希望能抽血檢測，卻遭院方以不合標準為由婉拒，黃母說，開刀當天便希望院方能通報疾病管制署藥物不良反應，但昨天下午才接到疾管署電話調查，質疑拖延程序、效率不彰。

「救人優先」大林慈濟醫院表示，當天術後隨即通報相關單位，今天上午抽取黃男血液送第三方公正單位檢查，一切依照正常程序流程，並未有家屬質疑未抽血檢查疑慮。

嘉義縣衛生局表示，目前無法證實黃男血栓與高端疫苗間關聯性，若家屬有疑慮欲，提出申請藥害救濟審查，衛生局將依相關程序協助辦理。

黃母表示，黃男注重飲食，平時也有健身 、運動習慣，大學畢業後是全班唯一一個拿到律師執照的，成績相當優異，接到噩耗都難以接受，儘管疾管署表示疫苗不良反應可以拿到一定撫卹，但家屬只希望相關單位能給出合理回覆，釐清事發原因。