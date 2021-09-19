又有網紅驗高端抗體 僅AZ、莫德納1／4

台中版四叉貓網紅「任葛格」（本名洪鑫任）也施打高端疫苗，跟風到台北禾馨診所驗抗體，打完18天自費驗出IgG數值是130.2 AU/mL，比施打過AZ、莫德納超過兩個月的朋友少四倍之多。（記者喻文玟／攝影）

網紅「四叉貓」日前在臉書公布高端疫苗 抗體報告後，在網路引發熱議。台中網紅「任葛格」（本名洪鑫任）也施打高端疫苗，到台北禾馨診所驗抗體，還找兩位打過AZ、莫德納 的朋友一起檢驗比較。

台中版四叉貓網紅「任葛格」（本名洪鑫任）也施打高端疫苗，跟風到台北禾馨診所驗抗體，打完18天自費驗出IgG數值是130.2 AU/mL，比施打過AZ、莫德納超過兩個月的朋友少四倍之多。（記者喻文玟／攝影）

台中市衛生局對「任葛格」作法不於置評，僅強調，台中目前只有台中榮總一家醫院可執行自費血清抗體檢驗，執行的是指定專案國籍航空機組員自費血清抗體檢驗。

「任葛格」身高171公分、體重90公斤身材壯碩，施打完高端疫苗約18天，自費驗出IgG數值是130.2 AU/mL，比施打過AZ、莫德納超過兩個月的朋友少四倍之多。

任葛格說，驗抗體的想法跟四叉貓不同，他希望讓大家了解把疫苗打在人體內的抗體狀況，利用拍影片方式記錄，「我認為有疫苗就打，所以用自己親身體驗告訴大家，原來我身上的抗體至少還比沒打過的人多」，也請教過律師法律問題，覺得大家要有知的權利，畢竟疫苗是打在人體，不是打在動物身上。

台中版四叉貓網紅「任葛格」（左，本名洪鑫任）也施打高端疫苗，跟風到台北禾馨診所驗抗體，打完18天自費驗出IgG數值是130.2 AU/mL，比施打過AZ、莫德納超過兩個月的朋友少四倍之多。（記者喻文玟／攝影）

他的兩名友人也一起自費篩檢，Ａ同學打過AZ疫苗，175公分、103公斤；莫先生177公分、96公斤打莫德納疫苗已約兩個月，前者AZ的驗出IgG數值是516.1 AU/mL、莫德納的驗出IgG數值529.4 AU/mL。

打新冠疫苗後，到底能不能自費做抗體檢測？疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，22日將舉行應變會議，針對抗體檢驗後續討論相關指引，讓民眾、醫療院所有所依循。

專家呼籲中央建立檢驗抗體標準，並以抗體數值為基礎，未來做追加第三劑考量依據。陳時中表示，民眾自己檢驗抗體，很難當作施打第三劑疫苗的參考，指揮中心已和專家討論抗體監測與實驗計畫，作為第三劑施打的考量依據，22日會與醫療應變組開會，擬訂定抗體檢驗相關指引。

陳時中也提醒民眾注意，檢驗陽性可能是因接種疫苗，也可能是染疫後呈現陽性，須經專業解讀。

「四叉貓」自費於禾馨診所驗疫苗抗體，禾馨診所可能因未經衛生局同意核准而遭開罰。陳時中說，只要是合格的檢測，指揮中心都不會反對，但執行面回歸地方衛生局，目前公費檢驗抗體僅開放12家醫療院所可執行。

中央疫情指揮中心說，目前並未開放民眾自費檢測抗體，醫療院所恐要開罰25萬元台幣。