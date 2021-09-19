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幫驗抗體恐被罰？醫酸：打「愛國心」就可抗病毒

台灣新聞組／台北19日電
網紅四叉貓接種高端疫苗第一劑後，自費到北市禾馨診所檢驗抗體，引發關切。（本報資料照片）
網紅四叉貓接種高端疫苗第一劑後，自費到北市禾馨診所檢驗抗體，引發關切。（本報資料照片）

近日，網紅「四叉貓」接種高端疫苗第一劑後，自費到北市禾馨診所檢驗抗體，不料此事引發關切，使禾馨診所恐面臨罰責問題。對此，胸腔科醫師蘇一峰諷刺說，打「愛國心」就可抵抗病毒。

蘇一峰在臉書PO文，他直言根據《傳染病防治法》民眾打完疫苗自費驗抗體恐怕違法，醫療院所若幫民眾收費驗抗體，根據《醫療法》、可開罰5萬到25萬元台幣（約1800到9000美元）罰鍰……，「網紅打高端後，公布抗體低的後續效應...」，引起網友討論。

網友們有著來自四面八方的問題，例如「要知道自己有沒有抗體都不行嗎」、「所以若打其他廠牌疫苗，也不能去驗抗體嗎」、「該問的是打了一支不知道效果的疫苗，想知道有沒有抗體錯了嗎」最後，蘇一峰醫師也現身留言區狠酸，「只要有疫苗，打國產的這份愛國心就可以抵抗病毒入侵了啊！」

此外，高端疫苗的致死率引起疑慮，國防醫學院社會醫學研究所退休教授、醫師何邦立認為，高端屬於次蛋白疫苗比較安全，致死率應極低才對，但細看8月23至9月13日間20天的數據，8月64萬8968人接種後6人亡，9月僅6萬9223人接種後卻也6人死，每10萬人致死率前為0.9，後者高達8.7，前後相差近10倍，顯見疫苗品管有大問題，應即刻停打重新檢視。

對此，指揮中心指揮官陳時中說，施打疫苗致死率要有時序統計，才有意義。指揮中心發言人莊人祥表示，經過檢視，高端接種時間都在第六輪之後，13名死亡個案是在8月23至28日之間接種，由於不同個案在不同時間死亡，通報時間點也不同。到目前為止，共有83萬劑高端疫苗運送到全台，總共約11批號，目前沒有看到批號與死亡有相關跡象。

高端疫苗 陳時中 退休

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