黑白集／阻自費驗抗體 衛福部想幫高端「蓋牌」？

網紅自費驗高端抗體，衛福部抬出醫療法和傳染病防治法質疑診所違法，被懷疑是想幫高端「蓋牌」。圖為衛福部長陳時中。（記者謝承恩／攝影）

網紅四叉貓接種高端疫苗 後到禾馨診所做抗體檢測 ，數值偏低，衛福部抬出醫療法和傳染病防治法大砲質疑診所違法，但被懷疑是想幫高端「蓋牌」；指揮中心已表示將訂抗體檢驗指引。

衛福部稱依傳染病防治法，檢驗抗體須由指定機構為之。但該法是指「傳染病檢體」，也就是採自傳染病病人、可能病人或接觸者的體液等物，需由指定機構檢驗。如果幫四叉貓驗抗體違法，即等於認證他是可能傳播者，此時最該做的是隔離，豈是開罰？

衛福部也指未經地方衛生局核可就收費檢驗，違反醫療法；這等同只要不訂不審不核收費標準，就可卡住自費檢驗。但正如台北市長柯文哲 所說，自費檢查「也不是什麼犯法、傷天害理的事」；民眾主動求驗，真需要政府高強度監管？

比較像樣的理由是避免失真或誤導。但政府未訂抗體檢驗標準，又不准自費檢驗，如此怠於作為造成的失真才可怕，更侵害人民知的權利，還可能因無法超前部署第二、三劑疫苗規畫而損及人民健康。

近來屢傳完整接種疫苗仍遭突破性感染，高端疫苗更未經三期臨床驗證，人民有權知道自己身體狀況，政府應訂抗體檢驗標準和指引，開放自費檢測。不能因為無法解決高端問題，就解決質疑高端有問題的人，否則何異「塔綠班蓋牌組織」？