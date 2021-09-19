新聞評論／蔡政府軍購超大方 買疫苗極小兒科

美國日前宣布售台40輛M109A6自走砲及精準彈藥。（取材自美國陸軍官網）

明年中央政府總預算 高達2.2兆（台幣，下同，約791億美元），國防預算逾4700億元，由於美國 軍售魚叉飛彈急單效應，排擠國造飛彈、軍艦等項目，國防部還得分年另編2400億特別預算填平軍費缺口。明年國防預算實際規模將衝破5200億，直逼國內生產毛額3%，接近美國對台軍事投資的期許。阿富汗事件後，蔡總統對華府充分表達「自我防禦」誠意，不知能換取多少具體協防承諾？

美國對台軍售，蔡政府有求必應；但國人苦求新冠疫苗 ，蔡政府卻極度小兒科，衛福部明年只編100億元預算，連聲稱訂購的1500萬劑莫德納疫苗可能都不夠埋單。預算書暴露政府保守採購疫苗，又放任業者收訂遲不交貨，數百萬疫苗孤兒究竟如何善後、施打策略如何調整，完全是亂步殘局，看不出這場抗疫持久戰如何走下去。

蔡政府聲稱疫苗是戰略物資，但採購決心遠不及數年後才能交貨的飛彈。新冠變種病毒早已進入社區，官員卻不積極備戰，疫情指揮中心的專家還說「口罩就是另一種疫苗」，令人聯想到上世紀中國大陸毛澤東「寧要核子，不要褲子」的荒謬治理。

面對中共軍事實力迅猛提升，日本、南韓都增加海空武力投資，台灣確有強化國防需要；但諷刺的是，當第一島鏈國家密集部署飛彈，成為美國的天然航母，拜登總統第一份國防預算若加計通膨，竟是所有政務中唯一負成長。美國喊著結盟抗中，要求盟友出錢出人，自家施政則以抗疫救經濟為先。對比起來，南韓和日本政府抗中之餘並未偏廢民生，砸錢搶購、催貨疫苗，甚至還致力爭取代工，蔡政府這份飛彈與疫苗相差幾十倍的預算，對得起國人嗎？

蔡政府為滿足美國軍售要求，全然不計較國防自主遭到干預，聲稱接受美國清單是表達防禦決心，在野黨不該質疑阻撓；但為了護航本土疫苗，卻違反科學原則揠苗助長，甚至在疫苗短缺問題上，冷對人民防疫的迫切需求，衛福部不僅不向美國催貨莫德納，還利用行政手段迫使民眾接種，並阻擋民間購捐BNT，延誤擴大覆蓋率時機。執政者討好軍火商，卻輕賤本國人民，莫此為甚。

蔡總統的國防預算快速成長，但在東亞軍備競賽中，台灣是靠舉債養軍；令人憂心的是，政府預支經濟成長大幅投入軍事對抗，卻還不斷激化兩岸關係。美日韓在軍事之外，與中共尚有外交對話，例如解放軍才在南海驅離美國軍艦，拜登立即致電習近平研商共管競爭風險；兩岸危機不斷升高，卻毫無有效對話管道，台灣陷入軍備競賽泥沼，風險並不因加大軍購投資而稍減。

在防疫問題上也有類似的避險矛盾。原本發展本土疫苗是為分散疫情風險，但最後卻是延誤國際採購的禍首。多數民眾等待國際疫苗，偏偏政府因反中意識型態作祟，獨押到貨率最差的莫德納，有買卻不到貨，讓全民陷入焦慮。社會難以正常運作，經濟損失不斷擴大。混亂無序的到貨無法制定適切的施打計畫，疫苗注射被扭曲成執政黨買票工具，政治防疫破壞疫苗防禦力，一如為鞏固執政挑釁中共，造成軍購永遠趕不上兩岸敵意螺旋上升速度。

蔡政府欠缺正確的避險意識，讓人民暴露在戰爭及疫情威脅中。舊意識型態框架裡的美中冷戰能維持多久，美國未必有把握，拜登留有後路，蔡政府卻沒有。就算台灣接受美國指示武裝成海峽豪豬，也不該輕忽無聲息的病毒始終跑在飛彈之前，沒有人會替台灣承擔新冠病毒之戰。