全台首次 新冠、流感5疫苗10月同步開打

9月底、10月初，AZ、莫德納、BNT、高端等四種新冠疫苗將同時施打，又撞上流感疫苗，五種疫苗齊發，讓人擔心疫苗接種出現混亂。圖為疫苗接種示意圖。（本報資料照片）

最近AZ、莫德納 等新冠疫苗紛紛到貨，陸續排入接種時程，但一年一度的流感疫苗 也將於10月1日開打。9月底、10月初，不但AZ、莫德納、BNT、高端等四種新冠疫苗同時施打，又撞上流感疫苗，五種疫苗齊發，對接種場地、人力配置都是挑戰，也讓人擔心疫苗接種出現混亂。

台灣 第八輪AZ疫苗開打至9月23日，同一時間，75歲以上長者、65歲以上原住民，自9月17日至9月23日接種莫德納第二劑，第二劑AZ疫苗9月底開放接種。

此外，65歲至75歲長者可望於9月28日至10月5日接種第二劑莫德納疫苗，BNT疫苗則同時於校園內接種。指揮中心昨公布第九輪、第十輪疫苗提供第一劑BNT與第二劑高端疫苗，從9月25日打到10月3日以後。流感疫苗今年備有632萬劑，10月1日開打，由65歲以上及醫事人員優先接種。

兩周內將有五種疫苗同步施打，台灣從未有過這樣的經驗，外界憂心進入疫苗施打緊繃期，恐怕帶來新一波混亂。但指揮中心指揮官陳時中表示，台灣施打多種疫苗已有經驗且純熟，不認為有問題，「護理人員會辛苦一些，我們給他們加油鼓勵。」

昨是中秋連假第一天，本土確診及死亡案例皆掛零，境外移入六例。長榮機師連續確診案隔離期滿，未見新病例，宣布結案，新北幼兒園群聚若今天也沒有新增個案，也將告一段落。桃勤染疫女清潔員基因定序確定染Delta，經比對與中東、西亞境外移入案例序列接近，將進一步比對。