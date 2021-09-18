我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

民航局開鍘 違規機師罰40萬、長榮200萬

記者曹悅華／台北18日電
長榮航空機師違反防疫規定挨罰，長榮也被罰。圖為長榮航空機組員入境。（記者鄭超文／攝影）
長榮航空機師違反防疫規定挨罰，長榮也被罰。圖為長榮航空機組員入境。（記者鄭超文／攝影）

長榮航空日前連續三機師確診，且都是Delta病毒突破性感染，其中一名機師因違反防疫規定，遭長榮開除。交通部民航局昨也宣布，針對機師違規案，開罰機師台幣40萬元，長榮因屬督導不周的累犯，重罰台幣200萬元。長榮表示，尊重主管機關裁罰，對於違規人員絕不寬貸。

民航局指出，林姓機師8月26日執飛台北、芝加哥航班後返台入境，依規定自當天起至9月2日，需進行七天加強版自主健康管理。但8月28日因呼吸道疾病前往醫院就診，當晚與友人聚餐；9月1日，再度因呼吸道疾病就診。期間，他於8月30日執飛台北、布里斯本航班，值勤前填寫健康聲明書時，隱瞞就醫情節。

民航局說，林姓機師參加聚餐、兩次就診未依規定通報，於健康聲明書中隱瞞就醫細節，已違反傳染病防治法相關規定，裁罰40萬元，裁處書已寄出。

民航局指出，對於違規事件，除依法裁罰，也已多次發文，提醒業者務必落實約束員工遵守檢疫規定，期間並曾兩度邀集業者開會，除討論檢疫規定執行的實務問題外，也反覆提醒業者約束員工，但此次又發生機師違規，引發社會高度關注，因此對長榮航空開罰200萬。

民航局長林國顯說，機組員無論是檢疫規定的變更，或個人違規，都很容易成為輿論與國人關注焦點，在這樣氛圍下，機組員更應自律，保護自己及親友安全與健康。民航局除持續督促航空公司落實管理，也會持續關注疫情發展，配合指揮中心調整機組員檢疫規定。

長榮 疫情 防疫

上一則

黨主席政見會／朱立倫開場先道歉 籲國民黨別變內鬥藍

下一則

逾3成台灣人是金融文盲 但保險滲透率全球第一

延伸閱讀

長榮再添殊榮 獲全球最佳國際線航空公司第3名

長榮再添殊榮 獲全球最佳國際線航空公司第3名
3+11報告破口寫成德政？藍嗆杯葛 綠備戰甲動反擊

3+11報告破口寫成德政？藍嗆杯葛 綠備戰甲動反擊
英媒：機師和機組員成台灣疫情「替罪羊」 被社會鄙棄

英媒：機師和機組員成台灣疫情「替罪羊」 被社會鄙棄
新聞評論／機師是破口？或陳時中的良知是破口？

新聞評論／機師是破口？或陳時中的良知是破口？

熱門新聞

冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01
國安會秘書長顧立雄（左）、外交部長吳釗燮（右）正在美國就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等事，與美方官員舉行特殊管道對話。(本報資料照片)

陳水扁：別幻想美國會成就台灣 犧牲自己

2021-09-12 02:28
台灣駐美代表處更名一事具高度象徵性及敏感性，展現美國挺台力道，但美中台學者都認為，一旦成真勢必影響美中關係。(本報資料照片)

駐美處更名時間點敏感 若被台美打臉 北京會反制誰？

2021-09-12 02:29
前總統陳水扁（右）廣播節目專訪昔日副手、前副總統呂秀蓮（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

扁：「四不」非美國要求 「一沒有」是李登輝建議

2021-09-13 02:29

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議