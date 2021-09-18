民航局開鍘 違規機師罰40萬、長榮200萬

長榮航空機師違反防疫規定挨罰，長榮也被罰。圖為長榮航空機組員入境。（記者鄭超文／攝影）

長榮 航空日前連續三機師確診，且都是Delta病毒突破性感染，其中一名機師因違反防疫 規定，遭長榮開除。交通部民航局昨也宣布，針對機師違規案，開罰機師台幣40萬元，長榮因屬督導不周的累犯，重罰台幣200萬元。長榮表示，尊重主管機關裁罰，對於違規人員絕不寬貸。

民航局指出，林姓機師8月26日執飛台北、芝加哥航班後返台入境，依規定自當天起至9月2日，需進行七天加強版自主健康管理。但8月28日因呼吸道疾病前往醫院就診，當晚與友人聚餐；9月1日，再度因呼吸道疾病就診。期間，他於8月30日執飛台北、布里斯本航班，值勤前填寫健康聲明書時，隱瞞就醫情節。

民航局說，林姓機師參加聚餐、兩次就診未依規定通報，於健康聲明書中隱瞞就醫細節，已違反傳染病防治法相關規定，裁罰40萬元，裁處書已寄出。

民航局指出，對於違規事件，除依法裁罰，也已多次發文，提醒業者務必落實約束員工遵守檢疫規定，期間並曾兩度邀集業者開會，除討論檢疫規定執行的實務問題外，也反覆提醒業者約束員工，但此次又發生機師違規，引發社會高度關注，因此對長榮航空開罰200萬。

民航局長林國顯說，機組員無論是檢疫規定的變更，或個人違規，都很容易成為輿論與國人關注焦點，在這樣氛圍下，機組員更應自律，保護自己及親友安全與健康。民航局除持續督促航空公司落實管理，也會持續關注疫情 發展，配合指揮中心調整機組員檢疫規定。