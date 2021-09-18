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自費驗高端抗體違法？診所恐遭罰 專家：民眾有知權利

台灣新聞組╱台北18日電
網紅四叉貓劉宇日前到禾馨診所自費檢驗抗體，但此舉恐怕違反醫療法。(取材自臉書)
網紅四叉貓劉宇日前到禾馨診所自費檢驗抗體，但此舉恐怕違反醫療法。(取材自臉書)

網紅「四叉貓」劉宇到社群平台分享他施打高端後15天，在禾馨檢驗的抗體報告，此舉引發北市衛生局關切，指禾馨未獲指定從事檢驗抗體，若向民眾收費被檢舉，將依據《醫療法》處分5萬到25萬元，但不會處分進行檢驗民眾。

本報系聯合報報導，禾馨診所回應，檢驗是合法的，若衛生局要罰，會給予尊重；劉宇則決定「先看風向再說話」。不過，台北市長柯文哲在答覆議員質詢時說，要查查看診所能不能做檢查，自費檢查也不是什麼傷天害理的事。

禾馨診所營運長林思宏說，中央流行疫情指揮中心開放給機組員檢驗，一般人打完疫苗卻不能知道自己的身體狀況，且政府說疫苗好，但又不給打完疫苗者知道有沒有效，這是民眾知的權利。

指揮中心表示，未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，醫療院所要做自費檢驗，須先向地方衛生局申請核准。專家認為，民眾對於抗體數值有知的權利，中央應建立檢驗抗體標準，並根據其抗體數值做基礎，作為追加第三劑疫苗考量依據。

台大醫院急診主治醫師李建璋指出，民眾進行檢驗的時間點、方式和設備不同，都會影響準確性，檢測出抗體，也不代表疫苗保護力，僅能表示「是否曾受感染」。他認為，民眾對自身抗體檢驗有興趣是好事，但要由專業人員判讀。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，檢驗時機很重要，不論何種廠牌疫苗，須依仿單指示，完整接種再驗抗體，若僅接種第一劑就測抗體，結果並不客觀。

指揮中心發言人莊人祥說，目前僅12家指定醫療院所可驗抗體，之前提供機組員公費檢測，主要是機組員檢疫需抗體證明，但國際間並無抗體檢測標準，目前已調整機組員檢疫規定，取消每三個月檢測一次抗體的措施。

北市多名議員昨天也在議會質詢時關心此議題。議員汪志冰表示，劉宇到禾馨做抗體測驗，結果收到中央流行疫情指揮中心關切，哪一條法令規定市民不能做？

北市衛生局長黃世傑說，中央針對機組員有指定12家醫院做檢查，禾馨並沒有被指定，且若收費標準沒經北市衛生局核定，向民眾收費就是違法。

疫苗 檢測 疫情

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